30 человек забили обухами топоров, других заживо палили в хатах: узнали, почему в Польше оправдан Ромуальд Райс по кличке Бурый, чья банда убила 79 белорусов

Ромуальд Райс перед судом. Фото: bielskpodlaski.naszemiasto.pl

В конце января - начале февраля 1946-го банда Райса, в которую входило около 200 человек, напала на белорусские деревни в Подляском воеводстве.

Убивали стариков, младенцев, беременных женщин

Зверские убийства начались с уничтожения возниц из деревень Клихи и Пухалы, которые заготавливали дрова для школы. 30 мужчин забили обухами топоров. Убивали именно православных белорусов.

Затем банда приступила к уничтожению белорусов в деревнях Залешаны, Выгоновская Волька, Шпаки, Зани, Концевизна. Свидетельства очевидцев ужасают. Людей заживо палили в хатах, а тех, кто выбегал, расстреливали. Не щадили ни стариков, ни младенцев. Матерей убивали на глазах у детей. Заживо сгорела и беременная женщина, ребенок которой вот-вот должен был появиться на свет. В то же время бандиты заранее предупредили поляков-католиков, что будут уничтожать белорусов, и те выносили вещи из своих хат, чтобы они вдруг не сгорели.

Бурого повесили в 1949-м

Ромуальда Райса по кличке Бурый казнили самым позорным способом 30 декабря 1949-го - его повесили в Белостоке. Но спустя годы в Польше его записали в список так называемых несломленных солдат. Это воины польской Армии Крайовой, которые после ее роспуска в 1945-м ушли в антикоммунистическое подполье.

Более того, в 1995 году суд Варшавского военного округа отменил смертный приговор бандиту, обосновав это тем, что убийства происходили в «условиях высшей необходимости для восстановления независимости польского государства». Напомним, что Белосточчина до войны была белорусской, а после ее передали социалистической Польской республике. Потомки Бурого после решения суда получили компенсацию. А вот решение выдать компенсацию потомкам растерзанных и сожженных белорусов польское государство до сих пор не приняло.

Бандитов Бурого оправдали тогда, когда еще были живы свидетели уничтожения белорусов, выжившие в тех сожженных деревнях. Польский институт национальной памяти (ИНП) провел расследование и в 2005 году вынес однозначный вердикт, что это никакая не борьба за независимость, а самый что ни на есть геноцид.

Но это не мешало польским правым радикалам проводить марши в память о Райсе и ему подобных.

А когда политическая обстановка в Польше изменилась и власть перешла к национал-консервативной партии «Право и справедливость», были сделаны прямо противоположные выводы.

На днях ИНП оправдал преступника, сообщив в частности: «Вина Бурого состоит в том, что он создал ситуацию, с которой он не мог справиться и в результате которой, независимо от его намерений, люди, которые ни при каких обстоятельствах не должны были пострадать, были убиты».

«Вызывает озабоченность откровенный цинизм польских «исследователей»

Белорусский МИД возмутился этими заявлениями:

- Преступник, лично отдававший приказы и участвовавший в убийстве мирных жителей белорусских деревень на Подляшье, не может быть обелен ни в глазах белорусов, ни в исторической памяти других здравомыслящих людей. (…) Нужно иметь зрелость и смелость, чтобы это признать. Нашу особую озабоченность вызвал откровенный цинизм отдельных польских «исследователей», на выводы которых опирается заявление ИНП. В частности, в его оправдание они констатируют, что Бурый имел возможность «сжечь не пять, а гораздо больше белорусских деревень в повете Бельск-Подляшский». Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий Бурого официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время. Для дачи соответствующих пояснений в МИД вызван посол Польши.

Поражены заявлениями из Польши и в белорусском парламенте. Глава комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий сказал БелТА:

- Очевидно, что этот вызывающий шаг польского института оскорбляет не только память жертв и их потомков, всех людей доброй воли, но и демонстрирует неуважение к христианским европейским ценностям.

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