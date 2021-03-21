Радуница-2021 в Беларуси: сколько выходных у белорусов на день поминовения предков

На Радуницу прийти на кладбище, убраться на могилах предков, помянуть их - традиция, которой уже сотни лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Радуница 2021, день первого после Пасхи поминовения усопших, по народной традиции отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи.

Выбор в качестве дня поминовения именно вторника обусловлен тем, что заупокойные богослужения запрещены всю Светлую седмицу – пасхальную неделю. Впрочем, в некоторых регионах Беларуси, России и Украины Радуницу отмечают не только во вторник, но и накануне – в понедельник или даже в воскресенье (на Красную горку или в Фомино воскресенье).

У православных Светлое Христово Воскресение в 2021 году приходится на 2 мая, а это значит, что Радуницу по календарю будем отмечать 11 мая. В Беларуси это выходной день в отличие от других православных соседей.

А поскольку на май традиционно выпадает много праздников, то в 2021 году нас ждут длинные выходные – аж с 8 по 11 мая. При этом за понедельник 10 мая потом придется отрабатывать в субботу 15 мая, согласно графику, установленному правительством страны.

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