Стало известно, почему подорожало куриное мясо в марте 2021 года

Цены на куриное мясо уже кусаются. Фото: Наталия КРИВЕЦ

По данным Белстата, цены на продовольственные товары увеличились за январь и февраль 2021 года на 3,3%. Это в среднем. А в частности мартовские ценники в магазинах на некоторые продукты подросли весьма прилично в сравнении с январскими. Так, существенно в марте 2021 года подорожало куриное мясо. И если сама тушка курицы стала дороже всего на 4 копейки за кило, то ее отдельные части поднялись в цене куда больше. А куриный фарш стал дороже за два месяца аж на 25% - с 6,99 до 8,79 рубля за килограмм.

Больше всего поднялись в цене окорочка. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

При этом цены на свинину остались практически на прежнем уровне. Так, в «Евроопте» грудинка бескостная как стоила в начале января 7,49 рубля, так и стоит сегодня. Не изменилась цена на шейную часть - 12,99 рубля за кило, и на свиной фарш - 7,99 рубля. Лопатка подорожала на 10 копеек - с 8,89 о 8,99 рубля.

Цены на свинину в январе 2021 года. Фото: Наталия КРИВЕЦ

- Неужели выращивать курицу стало дороже, чем выращивать свиней? - удивляется покупательница в магазине. - Всегда же наоборот было.

- Так свинина и дороже, - парирует продавец.

- Грудинка уже дешевле, чем куриное филе, а лопатка без кости всего на рубль дороже, - констатирует покупательница.

Цены на свинину в марте 2021 года. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Продавцы поясняют: торговые надбавки на мясо птицы не изменились, а цены в магазинах выросли вслед за ценами производителей. Судя по прайс-листу одной из крупнейших белорусских птицефабрик килограмм куриного филе она продает торговым сетям по 6,87 рубля, а окорочка - по 4,56.

- Это экономически оправданные цены, сведения мы ежемесячно подаем в МАРТ, - поясняют на птицефабрике. - Почему курица дорожает, а свинина - нет, можно только предполагать. Возможно, люди перестали свинину есть. Все диктует рынок.

Такими были цены в начале января 2021 года. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Цены в марте 2021 года гораздо выше январских. Фото: Наталия КРИВЕЦ

КСТАТИ

С 1 марта 2021 года цены на социально значимые товары не должно повышаться больше, чем на 0,2% в месяц. В списке - 62 товара первой необходимости, в том числе и куры. Но на части куриных тушек постановление Совмина не распространяется.

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