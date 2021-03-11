Вербное воскресенье у католиков 2021: какого числа, в каких храмах будут службы и зачем нужна верба

Вербное воскресенье у католиков в 2021 году будет 28 марта Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дата Вербного воскресенья ежегодно смещается, поскольку зависит от даты Пасхи, которую рассчитывают по лунно-солнечному календарю согласно древней традиции. Вербное (или Пальмовое) воскресенье отмечается за неделю до Воскресения Христова. Поскольку в 2021 году Пасху католики будут праздновать 4 апреля, соответственно, Вербное воскресенье - 28 марта.

Еще одно название праздника - Вход Христа в Иерусалим. Это воспоминания того события, когда Иисус с учениками и другими паломниками пришел в Иерусалим на иудейскую Пасху, заранее зная, что здесь он будет схвачен и распят. При встрече Христа люди махали пальмами, постилали свои одежды под ноги ослика, на котором ехал Господь, восхваляли Бога.

Богослужение Вербного воскресенья у католиков состоит из двух частей: процессии с пальмами или вербами и праздничной святой Мессы. Обычно для процессии верующие собираются на улице перед храмом. Перед процессией читается Евангелие, которое рассказывает про торжественный вход Иисуса в Иерусалим, а люди приветствуют своими букетами, которые являются символом победы жизни - ведь Христос умер, но воскрес, победив смерть.

Праздники проходят во всех католических храмах, а в архикафедральном костеле Минска обычно процессии проводят с постановкой, отображающей вход Господен в Иерусалим - с осликом и переодетыми героями. Как правило, возглавляет Богослужения Митрополит Минско-Могилевский. Пока это место вакантно, Апостольским Администратором архиепархии является епископ Казимир Великоселец. Вероятно, он и возглавит мессу. Где будет служить в Вербное воскресенье Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, станет известно позже.

Кстати, букеты из верб или пальм можно сделать самим, также обычно их можно купить при костелах. После праздника букеты хранят дома до Пепельной среды следующего года - начала Великого поста. Тогда эти вербы сжигают и пеплом от них посыпают головы верующих в знак покаяния.