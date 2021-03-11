Песня группы «ГаласыЗМеста» не сможет участвовать в «Евровидении»: почему так вышло и какие выдвигают претензии

Группа "Галасы ЗМеста" сделала себе имя на песнях с политическим подтекстом. Фото: личный архив

Европейский вещательный союз прислушался к тексту песни «Я научу тебя» белорусской группы «Галасы ЗМеста» и пришел к выводу, что он рискует подорвать репутацию конкурса как неполитического мероприятия. ЕВС сообщил, что «композиция в нынешнем варианте не может принимать участие в песенном конкурсе». На это организаторам конкурса указывали, кстати, в их соцсетях и на фан-сайтах, посвященных "Евровидению": за пару суток туда пришли тысячи комментариев.

Песня "Я научу тебя" была удалена с сайта "Евровидения", вместо нее стоит сообщение To be announced (будет объявлено позже). Ролик с песней также пропал из официального youtube-канала конкурса.

На сайте eurovision.tv вместо песни "Я научу тебя" появилась надпись "Будет объявлено позже"

Что теперь?

Песню требуется исправить либо заменить - иначе Беларусь дисквалифицируют. Причем времени на раскачку и споры нет совсем: 15 марта состоится встреча глав делегаций в онлайн-формате, и после этого менять исполнителя или песню уже нельзя.

А так уже бывало?

В принципе, ситуации, когда к песне возникают претензии из-за политики либо упоминаний брендов, не так уж и редки. В 2005 году на волне «оранжевой революции» украинская группа «Гринджолы» пыталась отправить песню, в которой были такие строчки: «Ющенко — так! Ющенко — так! Це наш президент! Так! Так!» Это категорически не понравилось ЕВС, и представители Союза потребовали убрать этот фрагмент.

А на «Евровидение-2009» Грузия подала песню We Don’t Wanna Put In, фраза однозначно читалась как «Мы не хотим Путина». Обстановка между Россией и Грузией была напряженной, а конкурс проходил в Москве. ЕВС потребовал заменить строчку, Грузия отказалась и в итоге вообще снялась с конкурса.

На «Евровидении-2012» Сан-Марино отправила песню, в которой упоминалась социальная сеть Facebook. По настоянию организаторов «Евровидения» название было заменено на безымянное The Social Network.

Кстати, и у белорусских исполнителей с верификацией текстов тоже случались проблемы: так, в песне «Чизкейк» у Тео в 2014 году придрались к фразе Google maps. В итоге ее пришлось заменить на All the maps.

Что касается группы «Галасы ЗМеста» - она в самом деле сделала себе скандальное имя на язвительных текстах в отношении оппозиционных политиков, таких как Павел Латушко, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, да и в целом протестов после президентских выборов-2020 в Беларуси. И хотя в конкурсной песне «Я научу тебя» непросто разглядеть политику, поскольку написана она эзоповым языком, волна возмущения в интернете от самих же белорусских слушателей пошла такая, что не обратить на нее внимание ЕВС, видимо, уже не смог.

Добавим, что реакция Белтелерадиокомпании как организатора от Беларуси и самой группы пока неизвестны.

Напомним, "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Для зрителей это будет выглядеть как привычное нам шоу в прямом эфире. А вот для участников будут некоторые изменения - во-первых, все перед поездкой сдадут тест на коронавирус, во-вторых будут сведены до минимума контакты за кулисами с представителями других стран. Зрители в зале будут вынуждены соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности, принятые при пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Евровидение-2021»: какие шансы на победу дают букмекеры Беларуси?

Собрали первую реакцию на белорусских участников «Евровидения-2021». (подробности)

Народная сатира рвет белорусский интернет: «Еще у Маслякова в КВН учили: две вещи интересуют людей - секс и политика».

Группа из Барановичей "Галасы Зместа" выложила в интернет три сатирические песни про Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову. И у них нашлись как поклонники, так и противники. (подробности)