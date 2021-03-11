«Врачи ставили сыну плохой прогноз, но он ходит!»: трехлетний Вова из Могилева сражается с ДЦП

Вова поедет на реабилитацию в Польшу в начале мая. Времени на сбор денег осталось мало. Фото: из личного архива

О Вове, единственном и долгожданном ребенке в семье Дудинских, мы писали больше года назад. У мальчика ДЦП, левосторонний гемипарез, задержка речевого развития, аутизм. Несмотря на все диагнозы сына и прогнозы врачей, что ребенок не будет ходить и разговаривать, родители Вовы не опустили руки.

Светлана, мама мальчика, отправила в редакцию письмо, в котором рассказала, как они сражаются за здоровье сына. Благодаря ежедневным занятиям, работы с дефектологами и логопедами и постоянной реабилитации, Вова стал ходить!

- Каждый вечер мы с мужем становились в комнате, он у дверей, а я у окна, и объясняли сыну как нужно идти, подталкивали его. И вот настал этот прекрасный день со слезами счастья на глазах. Вова, отпустив наши руки, топает от дверей к окну сам. Потом обратно и снова ко мне. Нашему счастью не было предела, - пишет Светлана.

Вова сейчас делает большие успехи, но ему предстоит еще длительное лечение.

- Наш сын начал говорить, при этом он не отвечает на вопросы. Есть проблемы и с походкой - Вова хромает, - говорит Светлана. - В Беларуси мы ездим на всевозможные реабилитации - куда только нас позовут. Параллельно мы проходим реабилитацию в польском центре интенсивной терапии "Олинек". Наша следующая поездка запланирована на начало мая. Это будет более длительная реабилитация, где Вова будет заниматься в специальном гипсе. Если мы раньше ездили на три недели, то в этот раз собираемся на пять.

На поездку в Польшу семья Дудинских открыла сбор. Реабилитация плюс дорога и жилье обойдется семье примерно в 5 тысяч евро. В данный момент (11 марта) собрано 3400 рублей.

- Мы стучимся во все двери, которые нам могут открыть, - говорит Светлана. - Мы верим, что с Божью помощью, найдутся такие же верующие в нашего малыша люди, которые неравнодушны к судьбе нашего особенного малыша.

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: Дудинская Светлана Владимировна для лечения и реабилитации Дудинского Владимира Игоревича.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37533) 695-77-78

Также можно перечислить деньги на банковские карточки:

Карта БПС-Сбербанка:

4496 5501 6578 3934. Срок действия: до 05/22

Карта Беларусбанка:

9112 0001 9148 6568. Срок действия: до 11/22

Также вы можете позвонить на благотворительную линию фонда "Дать Надежду" со стационарного телефона по номеру: 8 902 2150101 (стоимость пожертвования 3 рубля).

Денежный почтовый перевод:

213170, Могилевская область, Белыничский район, д. Прихабы, ул. Центральная, д. 48 на имя Дудинская Светлана Владимировна.

Контакты:

Светлана, мама Вовы: (+37529) 245-89-58