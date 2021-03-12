Стало известно, изменятся ли проценты по кредитам и депозитам в Беларуси в ближайшее время

Кредиты и вклады останутся с прежними ставками Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на ускорение инфляции в феврале до 8,7%, Национальный банк Беларуси не стал повышать ставку рефинансирования. Она осталась на прежнем уровне - 7,75%. А менять пока будут не раз в три месяца, а по мере необходимости. Что это значит для экономики, банковской сферы и граждан? Изменятся ли проценты по кредитам и депозитам в Беларуси в ближайшее время?

Ставка рефинансирования имеет совершенно прикладное значение - именно на нее ориентируются коммерческие банки, когда устанавливают для клиентов проценты и по кредитам, и по депозитам. Кроме того, ставка рефинансирования - это процент, под который Нацбанк готов при необходимости выдавать займы коммерческим банкам.

То есть, повышение ставки рефинансирования может повлечь за собой рост ставок по кредитам - значит, они могут стать менее доступными. Что касается вкладов, то здесь все наоборот: рост ставок может сделать вклады более выгодными.

Однако ставка рефинансирования пока сохраняется на том же уровне, на котором была установлена еще 1 июля 2020 года. До этого момента ее постепенно снижали - и это оценивалось как признак макроэкономической стабильности в экономике, предсказуемости валютного рынка и о контролируемой инфляции.

Пока не понятно, как отреагируют коммерческие банки на сохранение уровня ставки рефинансирования. Ранее, несмотря на то, что она оставалась стабильной, в Беларуси возобновили выдачу потребительских кредитов под немалые проценты - до 24-25% годовых.