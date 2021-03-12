Виды наказаний, которые получают осужденные в Беларуси: «домашняя химия», колония, общественные работы

В 2020 году в Беларуси осудили 34,5 тысяч человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2020 году, по данным пресс-службы Верховного суда, в Беларуси осудили 34,5 тысяч человек. Чаще всего суд назначал лишение свободы, на втором месте – арест, затем так называемая «домашняя химия». С помощью адвоката Игоря Костюка мы попытались разобраться в видах наказаний, которые белорусы получали чаще всего.

1. Что такое тюрьма, чем она отличается от колонии и в каких условиях содержатся осужденные?

Лишение свободы - самый распространенный вид наказания в Беларуси. В прошлом году такой приговор вынесли 7 750 обвиняемым. В какую колонию поедет осужденный, решает Департамент исполнения наказаний МВД. Всего в стране около полутора десятков исправительных колоний, три тюрьмы, одна воспитательная колония, три колонии-поселения.

Чаще всего суд назначал лишение свободы, на втором месте – арест, затем так называемая «домашняя химия». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самое строгое учреждение – тюрьма. Их в Беларуси три, они находятся в Гродно, Могилеве и Жодино. Туда человека могут направить за особо тяжкое преступление или за злостное нарушение режима в колонии. В тюрьме могут содержать и людей, осужденных на пожизненное заключение. Осужденные живут в небольших камерах, туалет находится в той же комнате, в столовую не выводят – еду приносят в камеру.

2. Исправительная колония

Большинство осужденных отбывают наказания в исправительных колониях. Для женщин выделено две колонии – в Гомельскую отправляют тех, кто осужден впервые, в колонию в Речицком районе – повторно осужденных. В остальных белорусских колониях содержатся только мужчины. В отличие от СИЗО или тюрьмы, в колониях осужденные живут в больших по размеру помещениях, которые похожи на казарму. Общий туалет находится в отдельном помещении. Осужденные могут в сопровождении охраны и строем передвигаться по территории, ходят на работу.

Тюрьма в Жодино. Фото: sb.by

Все письма в колонию и из нее читают цензоры, посылки, передачи, бандероли досматривают. Помещения, в которых живут осужденные, постоянно обыскивают, их личные вещи досматривают. Деньги, найденные у осужденных, забирают и, как правило, зачисляют на счет колонии по постановлению начальника ИК.

Гражданскую одежду в колонии носить нельзя. Люди, отбывающие наказание, должны работать: это может быть швейный цех, промышленная зона, деревообрабатывающее производство. Отказ от работы приравнивается к злостному нарушению.

В единственной в Беларуси воспитательной колонии в Бобруйске содержатся несовершеннолетние. Там отбывают наказание только парни, девушек отправляют в Гомель. После того, как подросткам исполняется 21, их переводят в исправительную колонию.

Единственная колония для несовершеннолетних находится в Бобруйске. Фото: spring96.org

3. Чем отличается общий, строгий и усиленный режим в колонии?

В приговоре суда указано, какой тип режима выбран для осужденного: общий, строгий, усиленный. Разница – в количестве разрешенных свиданий, посылок и сумме денег, которые можно перечислить на счет осужденному. Эти деньги человек может потратить на покупки в специальных магазинах, расположенных в колонии.

В Беларуси три тюрьмы, они находятся в Гродно, Могилеве и Жодино. Фото: sb.by

Людям, которые отбывают наказание в условиях общего режима, разрешено 3 краткосрочных (до 4 часов) и 3 длительных (до 3 суток) свидания в год. Во время длительного свидания осужденный имеет право жить с близким родственником в одной комнате на территории колонии. Для усиленного режима разрешено 3 краткосрочных и 2 длительных свидания, для тех, кто находится на особом режиме – 2 краткосрочных и 1 длительное.

В одной колонии могут находиться люди с разными режимами содержания.

4. Что такое колония-поселение?

Режим в колонии-поселении считается более мягким, чем в обычной колонии. Осужденные могут свободно передвигаться по территории колонии, у них нет ограничений на свидания, можно носить свою одежду, пользоваться телефоном (но без камеры и интернета). Осужденные, у которых нет нарушений, могут даже выходить в город без охраны по согласованию с администрацией. У женатых людей есть возможность жить не в колонии-поселении, а снимать квартиру вместе с супругой.

Тем, кто отбывает наказание в колонии-поселении, можно иметь при себе деньги, без ограничения получать посылки, передачи, бандероли. Запрещено покупать и употреблять спиртное. У осужденных есть право получать заочное образование.

Наказание в таких колониях отбывают осужденные, которые совершили преступление по неосторожности – например, ДТП. Перевести в колонию-поселение могут и тех, кто основную часть срока отбыл в колонии-поселении без нарушений.

5. Арест

Около 7 тысяч человек в 2020 году приговорены к аресту. Это наказание осужденные отбывают в арестных домах, которые расположены в том числе и на территории СИЗО, колоний. Фактически арест ничем не отличается от лишения свободы, разве что сроком – такое наказание могут назначить на срок от 1 до 3 месяцев.

6. Что такое «химия»?

На третьем месте по распространенности в прошлом году были приговоры, связанные с ограничением свободы.

Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа в народе называют «химией». Это определение появилось в советское время, когда осужденных отправляли на стройки разных предприятий, в том числе связанных с химической промышленностью.

Осужденные живут в помещениях, похожих на общежития, платят за проживание. Готовят и стирают сами. Можно пользоваться телефоном и интернетом.

Все осужденные обязательно должны работать, часто их трудоустраивают на низкоквалифицированный труд, например, в колхозы. В Беларуси 29 исправительных учреждений открытого типа, и в теории человека могут направить на «химию» в тот же город, где он живет – тогда он сможет продолжать работать на своем прежнем месте. Осужденным, у которых нет взысканий, можно жить с семьей в арендной или собственной квартире в том же городе, при этом ограничения с осужденного не снимаются: он обязан находиться дома в определенное время, не употреблять спиртное, не приходить на развлекательные мероприятия и т.д.

Один день, проведенный в СИЗО, при этом засчитывают как 2 на «химии». Фото: sputnik.by

За хорошее поведение и отсутствие взысканий осужденного могут поощрить: например, разрешить во время отпуска или в выходные и праздники выехать за пределы учреждения.

Такое наказание назначают на срок от 6 месяцев до 5 лет. Один день, проведенный в СИЗО, при этом засчитывают как 2 на «химии». То есть если до суда обвиняемый три месяца находился в СИЗО, и по приговору суда получил год «химии» - в исправительное учреждение в результате он отправится только на полгода.

На «химию» не могут отправить людей, младше 18 лет, женщин после 50 и мужчин после 60 лет, беременных, женщин и одиноких мужчин, которые воспитывают детей младше 14 лет или детей-инвалидов.

«Химию» могут назначить приговором суда, но часто туда переводят осужденных, которые уже отбыли основной срок в колонии.

7. Что такое «домашняя химия»?

Ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, или так называемая «домашняя химия» – более щадящий вариант по сравнению с «химией». Человек, осужденный к такому наказанию, живет дома, продолжает работать на своем основном месте, но из зарплаты у него могут вычитать до 25% каждый месяц. Он должен стать на учет в уголовно-исполнительной инспекции, инспектор с проверкой может прийти в любое время домой или на работу. Осужденному на «домашнюю химию» нельзя употреблять спиртное, запрещено выходить из дома в выходные и праздники. Нельзя ходить в гости (принимать гостей можно), приходить на любые развлекательные мероприятия. После определенного времени, назначенного милицией, например, 22 часов, осужденный обязан находиться дома.

Человек на «домашней химии» должен найти работу сам. Если этого не произошло, он обязан прийти в комитет по труду, занятости и соцзащите – отказаться от работы, предложенной там, осужденный не может.

Если осужденный нарушает эти правила, наказание может быть заменено на более строгое, вплоть до лишения свободы.

Отметим, что на «домашнюю химию» в прошлом году людей отправляли в три раза чаще, чем на «химию».

8. Что такое общественные работы и чем они отличаются от исправительных?

К общественным работам в качестве наказания приговорили около 4 тысяч человек. Это бесплатный труд на благо общества. В основном на работу людей направляют в ЖКХ. Если у человека уже есть основное место работы, на общественные работы его могут направить только в свободное от учебы или работы время, но не больше, чем на 4 часа в день.

Во время исправительных работ человек продолжает трудиться на своем прежнем месте, но из его зарплаты каждый месяц вычитают от 10 до 25%, в зависимости от решения суда. Такой вид наказания могут назначить на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Офицерам вместо исправительных работ назначают ограничение по военной службе. Это значит, что они продолжают служить, но из их денежного содержания удерживают определенный процент, во время срока наказания их не могут повышать в должности и звании.