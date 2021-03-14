Коронавирус в Беларуси, последние новости на воскресенье 14 марта 2021 года: третья волна нарастает, антитела к гриппу не защитят от ковида

Медики готовятся к возможной третьей волне пандемии Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В мире нарастает третья волна коронавируса - за сутки число новых зарегистрированных случаев превысило 492 тыс. Причем, свыше 41% случаев инфицирования приходятся на Европу. Но в Беларуси пока все относительно стабильно: по последним данным Министерства здравоохранения, опубликованным 13 марта, менее 10% обработанных тестов на COVID-19 показали плюс. За сутки число новых случаев инфицирования возросло на 1 тыс. 182, при этом выписали из больниц 1 тыс. 321 пациента.

При этом число смертей пациентов с коронавирусом по-прежнему на том же уровне: почти как всегда 9 умерших за сутки - по официальной информации. Таким образом, по данным Минздрава, всего в Беларуси зарегистрировали 301 тыс. 328 случаев заражения с начала пандемии, из них 292 тыс. 186 человек выздоровели.

Антитела к сезонным коронавирусам есть примерно у трети населения, но...

Специалисты продолжают изучать коронавирус и рассказали о своих выводах о том, спасут ли антитела, появившиеся после гриппа, от COVID-19. Антитела к различным сезонным коронавирусам есть примерно у трети населения. Но они специфичны к определенному патогену и не защищают человека даже от близкородственных патогенов. Они могут давать некоторую реакцию с возбудителем COVID-19, но признать их надежными нейтрализующими телами представляется затруднительным.

Боли, температура, смерть - женщина умерла после вакцинации AstraZeneka

Тема вакцинации продолжает будоражить мир и вот новое нерадостное известие: учительница умерла через две недели после вакцинирования от ковида в Словакии. Смерть наступила через две недели после того, как женщина получила прививку AstraZeneka. Отмечается, что в Словакии эту вакцину используют только для прививок педагогам. 38-летняя учительница была готова к нежелательным последствиям после прививки, однако ее удивила их интенсивность. В частности, она сообщила в передаче Словацкого ТВ в конце февраля о том, что ощущает сильные головные боли, повышенную температуру, боли в суставах. Спустя несколько дней женщину положили в больницу, где она скончалась.

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