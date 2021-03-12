Коронавирус в Беларуси, последние новости на пятницу, 12 марта: британский штамм уже в Беларуси, ученые назвали вещество, которое может уменьшить риск смерти при COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В Минздраве опубликовали свежую статистику. С начала пандемии в Беларуси уже у 298 тысяч 960 человек была выявлена коронавирусная инфекция. Прирост за стуки – 837 пациентов.

За все время от коронавируса скончались 2070 человек (+7 за сутки). Победили инфекцию 289 тысяч 622 человека.

В ведомстве отметили, что продолжается и проведение тестов на выявление коронавируса. Всего их было сделано 5 миллионов 048 тысяч 874 (+ 16 тысяч 800 за сутки).

Ученые назвали самый смертоносный из известных штаммов коронавируса.

Эпидемиологи Бристоля и Эксетера провели исследование и выявили, что британский штамм COVID-19 является самым смертоносным. Ученые изучили данные более ста тысяч человек, сопоставляя уровни смертности в течение 28 дней, после того, как у пациентов была выявлена коронавирусная инфекция. Британский штамм оказался на 30-100 процентов более смертоносным.

Ученым удалось выяснить, что среди тех, кто заразился британским штаммом коронавируса, из тысячи человек умирали 4,1. У тех, кто был заражен дуругими штаммами COVID-19, фиксировалось 2,5 случая смертей на тысячу больных.

Ученые пояснили, что можно диагностировать коронавирус по звуку кашля.

Специалисты из Университета Эссекса разработали метод определения коронавирусом по звуку кашля. В основу исследования были положены более 8 тысяч звуковых образцов кашля. Кашляли пациенты мексиканских и испанских больниц. У 2 339 из них был лабораторно подтвержден коронавирус, а у 6 041 пациента был отрицательный тест. Полученные алгоритмы лягут в основу приложения, которое сможет стать самым быстрым, дешевым и неинвазивным способом тестирования на ковид. Оно может быть использовано на устройствах на основе iOS и Android.

Британский штамм COVID-19 уже в Беларуси.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что первые случаи британского штамма коронавируса были выявлены в Беларуси. Их диагностировали у тех, кто приехал из Польши, Украины и Египта.

- Еще несколько положительных образцов мы обнаружили у тех, кто был инфицирован на территории Беларуси, - прокомментировали в ведомстве.

В Минздраве также напомнили, что британский штамм COVID-19 был выявлен в ноябре 2020 года. И на данный момент он уже попал в более 100 стран мира.

В Германии началась третья волна коронавируса.

Глава Института Роберта Коха профессор Лотар Вилер сообщил, что в Германии началась третья волна коронавируса. По его мнению, об этом свидетельствует возобновившийся рост заболеваемости.

- Имеются четкие признаки того, что в Германии уже началась третья волна коронавируса. И это объясняется тем, что распространяется более заразный штамм COVID-19, - заявил профессор.

Он добавил, что в январе-феврале 2021 года в стане наблюдалось число суточных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Германии началась третья волна коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые обнаружили вещество, которое может уменьшить риск смерти при COVID-19.

Исследование провели эксперты Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра. Они изучили уровни цинка у 249 человек, которые были заражены коронавирусом и лечились от него с 9 марта по 1 апреля 2020 года.

Удалось установить, что в среднем те, у кого наблюдался дефицит цинка, проводили в больнице в три раза больше времени, чем те, у кого фиксировался нормальный уровень вещества. Первые лечились на протяжении 25 дней, а вторые – всего восемь.

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