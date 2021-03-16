Католическая Пасха 2021: какого числа, в каких храмах будут службы, как отмечать и какие продукты освящать

Где будет служить торжественную святую Мессу временный Апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец, станет известно позже Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Поскольку дата главного христианского праздника - Пасхи - рассчитывается по лунно-солнечному календарю, каждый год Воскресение Христово отмечают в разные дни. Католическая Пасха 2021 будет праздноваться 4 апреля.

Мы уже рассказывали о том, как подготовиться к торжеству. До Пасхи верующие переживают Великий пост - это тоже особенное время подготовки к празднику. А непосредственно отмечать Пасху начинают в субботу накануне. Прежде всего - молитвой, которая приближает к Богу и помогает глубже постичь смысл Пасхи, благодаря чему обрести и более полную радость. А внешняя сторона вовсе не так важна - нужно следить, чтобы традиции и обряды не стали подменой истинного праздника, говорят священники.

Поэтому такие действия, как освящение яиц и куличей, - лишь сопутствующий, дополнительный атрибут празднования. Как правило, днем в Великую субботу во всех храмах проходит благословение пищи на пасхальный стол.

Продукты считаются определенными символами. Например, в корзиночку традиционно кладут яйца - как символ плодовитости, жизни - ведь Христос воскрес из мертвых и победил смерть. Также хлеб - воспоминание о Слове, которое стало Телом. Соль - потому что христиане являются солью земли. Мясо и копчения - это символ благополучия. Кулич, желательно собственной выпечки - как символ умелости. И в центральном месте кладут фигурку агнца - образ Иисуса Христа. Фигурку затем тоже ставят на праздничный стол.

После освящения продукты относят домой и продолжают молитвенное ожидание Воскресения Христова. Конкретно - праздничной службы (заранее нужно исповедоваться, чтобы принять святое Причастие). Обычно в костелах уже в субботу вечером начинаются первые Пасхальные святые Мессы. Некоторые службы оканчиваются около полуночи, некоторые длятся до утра.

И уже потом, вернувшись из храма, верующие садятся за праздничный стол, на который можно ставить не только освященные, но и любые другие продукты. Время поста окончено, но набрасываться на еду и вино не стоит - ведь чревоугодие является смертным грехом, это значит таким, который убивает душу. Поэтому едят и пьют верующие в меру.

Где будет служить торжественную святую Мессу временный Апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец, станет известно позже. Также пока нет точных планов о том, в каком приходе возглавит службу Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

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