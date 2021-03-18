«Мы сказали себе: надо быть равными Кате в этом тяжелом испытании»: интервью с журналистом Сергеем Вагановым - о внучке Катерине Андреевой, которая из тюрьмы переживает за бабушку с дедушкой

Катя вместе с дедушкой Сергеем Давыдовичем. Фото предоставлено Сергеем Вагановым

Сергей Ваганов вырос в журналистской семье: в профессии были и мама, и отец. И у самого Сергея Давыдовича за плечами несколько десятилетий в журналистике: работал в газетах «Чырвоная Змена», «Сельская газета», «Знамя юности», «Труд».

«Есть одно существенное отличие журналистов сегодняшних от советских, - говорит Сергей Давыдович. - Нынешнее поколение не понимает, зачем нужен эзопов язык, чтобы сказать то, что ты думаешь, назвать вещи своими именами».

Сергей Ваганов

Ровно месяц назад внучке Ваганова - 27-летней Катерине Андреевой и ее коллеге Дарье Чульцовой, журналисткам телеканала «Белсат», - вынесли приговор: 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, признав виновными по ч.1 ст.342 УК.

- Когда объявили приговор, мне стало морально легче, - говорит Сергей Ваганов. - Казалось бы, как это - легче? А просто исчезли иллюзии, пустые надежды на справедливость.

Катерина Андреева (справа) с коллегой Дарьей Чульцовой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За день до нашей встречи у Сергея Ваганова было свидание с Катей - он увидел внучку впервые за три месяца

«Кто-то получил в посылке надушенный платок - у Кати случился приступ аллергии»

- Сергей Давыдович, что Катя пишет в письмах, что рассказывала на свидании?

- Все ее письма нам - мне и бабушке - наполнены заботой о нас: Катя переживает, чтобы мы не заболели, берегли себя, правильно себя вели в условиях пандемии. Да и сам тон Катиных писем рассчитан на то, чтобы мы за нее не волновались. Ее письма создают впечатление «Артека», но мы-то знали, что тюрьма - не санаторий, не «Артек»… Еще в Жодино, (Катерина Андреева больше двух месяцев до суда находилась в СИЗО этого города - Ред.), куда мы, пока Игорь (муж Катерины Игорь Ильяш, журналист «Белсата» - Ред.) отсиживал ни за что 15 суток, возили передачи и лекарства, у нее было несколько приступов аллергии (у Кати она хроническая, нас это тоже очень волновало). Последний приступ случился уже в Минске, на Володарке (в СИЗО – Ред.): кто-то получил с посылкой надушенный платок… Чтобы снять приступ аллергии, Кате потребовался укол. В целом же, она поддерживает бодрое состояние духа.

- Изменилась ли Катя как-то в письмах за эти четыре месяца?

- Меня поразило ее первое письмо, в котором можно увидеть ее жизненную философию, проявившуюся в этих жизненных обстоятельствах, - Сергей Давыдович зачитывает часть из письма внучки.

«Я очень рада, что читала много лагерной литературы, она помогает ориентироваться в здешних обычаях. Я не заискиваю, не веду себя дерзко, просто доброжелательно общаюсь со всеми. Теперь вы видите, что мои слова не были пустым звуком. Я и правда не собиралась никуда уезжать. Вам надо смириться с тем, что это был осознанный выбор… Пройти свой путь вместе со своим народом легко, почетно и интересно. Греет мысль, что я сделала что-то полезное и исторически важное».

…Мы же уговаривали их с Игорем уехать из страны. Когда Александр Григорьевич высказался, что стримы - это организация массовых беспорядков, я сразу ей написал, потом мы увиделись, и я говорил, что Кате может грозить уголовка.

Цитата из открытого письма, которое Сергей Ваганов написал внучке Катерине Андреевой 3 декабря 2020 года

- А они как отреагировали на ваши слова?

- Сказали, что красной линией, после которой будут думать о переезде, станет уголовное преследование. Видимо, думали, что у них будет время.

Катерина и ее муж Игорь Ильяш. Фото предоставлено Сергеем Вагановым

- Как вы думаете, если бы была возможность уехать после заведенного дела, они уехали бы?

- В одном из писем она извинилась перед нами: «Вы не обижайтесь, но уезжать я не могла и не хотела». Они с Игорем между собой обсуждали этот вопрос. Я не знаю, очень трудно так судить… Ну, кому же хочется в тюрьму? Но Катя с самого начала работы в журналистике исходила из интересов этой работы. Она очень любит эту профессию и считает ее достойной, чтобы посвящать ей жизнь.

Катерина освещала события 25 марта 2017 года. Фото предоставлено Сергеем Вагановым

«На Катю замахивалась сокамерница, которая сидит за убийство. Катя обняла ее, та сказала, что ее обнимают в первый раз»

- С кем Катя сидит в камере?

- На Володарского, насколько я могу судить, у нее неплохая компания. Кто точно, не знаю, им-то запрещено на свиданиях рассказывать о сокамерницах. В Жодино в этом плане было труднее. Там в камере с Катей была женщина, которая сидела за убийство. И она как-то сразу была к Кате враждебно настроена и даже замахнулась на нее. Катя подошла и обняла ее – женщина растрогалась, сказала, что ее первый раз в жизни обнимают.

- Что для внучки самое сложное в тюрьме?

- Самое неприятное, говорит Катя, это этапы. Это абсолютная калька со сталинского ГУЛАГа. С собаками… Весь антураж, известный нам по фильмам или книгам... Казалось бы, что там - переехать из Жодино в Минск…

- Как Катерина отреагировала на приговор?

Сергей Давыдович поднимает глаза на фотографию из суда, распечатанную на листе А4: на ней Катя вместе с Дарьей Чульцовой за решеткой.

- Когда озвучили приговор, она спросила: «А что это?» Нам с женой она запретила на суд приходить. Туда ходили Катины родители, ее дядя с племянником. И, естественно, Игорь на суде был. Она была морально готова, об этом нам писала.

Катерина Андреева во время суда 9 февраля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как проходило ваше первое свидание?

- Мы общались по телефону через зарешеченное стекло. Там такая каморка-пенал с общей скамейкой, все поделено на кабинки. В соседней кабинке были сразу три человека, которые пришли к кому-то. Все казарменно неаккуратно: дешевая краска… Я бывал в этом замке (Здание на Володарского, в котором находится СИЗО, неофициально называется Пищаловским замком, еще двести лет назад там находилась тюрьма - Ред.) очень давно, еще когда работал в газете «Знамя юности». Тогда я приходил к девушке, которая написала письмо в газету о том, что ее несправедливо посадили.

Фото: citydog.by

- Теперь - второй раз в «замке»?

- Да, второй раз в жизни зашел в эти стены. Но тогда приходил к чужому человеку, а сейчас родная внучка.

- Какими были первые секунды вашей встречи?

- Я чуть не расплакался. А она обрадовалась, улыбалась, а потом стала ругаться на бабушку. Накануне ей передали кое-какие вещицы из одежды. И Катя догадалась, что это бабушка, несмотря на пандемию, пошла по магазинам, а она просила не выходить. О многом, что позволило время свидания, мы поговорили – и об условиях содержания, о здоровье, о том стриме с Площади Перемен, о суде, о колонии, о журналистике… Знаете, у меня сложилось впечатление, что это мы в тюрьме, а Катя на воле. Настолько она внутренне свободна в испытании, которое выпало на ее долю.

Катя с бабушкой Аллой Николаевной Фото предоставлено Сергеем Вагановым

- С кем еще у внучки были свидания?

- Первым, конечно, стал Игорь. Он поехал к ней сразу в день суда, после вынесения приговора. Потом были родители, потом жена, Катина бабушка, потом дядя с племянником и потом я. Катя попросила, чтобы мы с бабушкой по одному к ней приехали.

Катя на выпускном с родителями Юлией и Андреем. Именно из-за имени отца Катерина взяла псевдоним Андреева Фото предоставлено Сергеем Вагановым

«Когда я вел колонку в «Нашай Нiве», Катя прислала свой текст. Но никто не знал, что это моя внучка»

- Коллеги знают журналистку Катерину Андрееву. А какая она внучка?

- С самого детства Катя росла в любви. Бабушка, может, чересчур даже опекала ее. В Кате рано проявился настойчивый характер, этакая упертость. С третьего курса иняза она махнула в Испанию…

Фото предоставлено Сергеем Вагановым

- Как вы тогда отреагировали?

- Она же все сама: не советовалась и не спрашивала разрешения, нас поставила перед фактом. Увидела объявление в холле университета: требуются волонтеры по экологической программе Еврокомиссии в Испанию. Написала им, проходила кастинг. Шел скрытый от нас процесс. Ближе к отъезду, конечно, узнали, стали помогать…

Знаете, мы тогда за Катю в Испании волновались не меньше, чем сейчас. Эмоции, конечно, другие совершенно: сейчас человек близко, но не дотянуться, а тогда далеко и связь была не очень хорошая. В Испании Катя была около двух лет и могла там остаться: и замуж могла выйти, и продолжить учебу, поступить в испанский вуз – хватало вариантов. Но решила вернуться.

Фото предоставлено Сергеем Вагановым

- А как оказалась в журналистике после иняза?

- Я думаю, что испанский опыт довершил формирование ее характера, ее взглядов, и она возвращалась в Беларусь с уже стойким, четким мировоззрением. Генетика, думаю, тоже сработала. Но это на поверхности - журналистская семья, родители-филологи... К тому же я в основном работал дома: ко мне приходили друзья, коллеги, она слышала разговоры, споры, дискуссии... Все это впитывалось в сознание, вот и проявилось.

В 6 лет Катя написала стихотворение, которое позже опубликовали в газете. Бахвалов - настоящая фамилия журналистки, Андреева - ее псевдоним

Но главное, почему она избрала журналистику, - это наилучший с ее точки зрения способ выразить свои гражданские, человеческие и моральные принципы. Мне так кажется.

Катя в детстве. Фото предоставлено Сергеем Вагановым

- Первая Катина публикация была в «Нашай Нiве»…

- Да, и она была для меня совершенно неожиданной. Я вел в «Нашай Нiве» колонку с 2011-го по 2015 год. Прихожу за газетой с очередной колонкой, разворачиваю - Кацярына Андрэева. Конечно, догадался, но спросил: «А хто гэта?» Говорят, приходила девушка, только из Испании приехала. В редакции не знали, что это моя внучка. Единственный ее материал, прочитанный мной до публикации, самый первый. Когда она автостопом возвращалась из Испании, то прямо с дороги отправила мне текст прочитать. Я посмотрел: прилично написано, не помню даже, предлагал ли что-то исправить. Оказалось, что она вычитала про конкурс «Народный журналист», отправила туда очерк «Полонез на вокзале» и стала призером в номинации «Шчырасць i стыль». Больше она мне ничего не присылала, чтобы я что-то почитал, поправил или посоветовал.

Цитата из открытого письма, которое Сергей Ваганов написал внучке Катерине Андреевой 3 декабря 2020 года

- Как отреагировали, когда внучка пошла в журналистику?

- Конечно, и разволновался и обрадовался. Но с течением времени, видя, какие острые темы ее волнуют, и как она с ними справляется - и в «Нашай Ніве», и в «Народной воле», и на «Радыё Свабода» - радость сменилась гордостью, а волнение стало, в основном, волнением за ее судьбу и здоровье. Очень трудно совмещать эти чувства – волнение и гордость. Особенно переживает бабушка. Но я стараюсь уберечь жену от лишних переживаний, убедить, что мы должны быть равными с Катей в отношении к выпавшему на нашу долю испытанию, брать с нее пример.

Катерина в основном работает «в поле»

-Вы не говорили Кате «выбери что-нибудь другое», «подумай»?

- Никогда. Да и никто не мог этого говорить. Катя все время успокаивала бабушку, Игорь тоже нас успокаивал, и сейчас все время подбадривает. Ну а как не волноваться?! Попробуйте, когда твоя внучка и ее муж пишут книгу о боевиках! Книгу, которую, как недавно стало известно, то ли признали, то ли собираются признать экстремистской. (Катерина Андреева и Игорь Ильяш выпустили книгу «Белорусский Донбасс» - Ред.).

«Смотрел все стримы Кати и ее коллег. Слышал голос внучки «лежим на полу, прячемся, отовсюду слышны взрывы»

- Вы смотрели Катин с Дашей стрим с минской Площади Перемен 15 ноября прошлого года?

- От начала и до конца. Начиная с 25 марта 2017 года мы смотрели все ее стримы, включая репортажи из Барселоны о каталонских событиях. Не только Катины, конечно, вся команда «Белсата» делает эту работу - и операторы, и ведущие в студии, а сколько тех, кого мы не видим. Но самый первый сильный шок и удар по нервам был для нас 10-го августа. Когда мы услышали голос внучки «лежим на полу, прячемся, отовсюду стреляют, слышны взрывы»… Она тогда получила баротравму от взрыва гранаты метрах в двух.

Цитата из открытого письма, которое Сергей Ваганов написал внучке Катерине Андреевой 3 декабря 2020 года

- Вы понимали, что стрим с Площади Перемен закончится задержанием?

- Когда она в эфире говорила, что «летит дрон, фонарики светят», я понял, что их вычислили и обязательно заберут. Надеялся, конечно, что они смогут как-то раньше уйти, но они оставались до последнего.

До суда я и жене говорил, что надо брать с Кати пример. Раз она так себя ведет, то мы не должны демонстрировать отчаяние, слезы, хотя конечно это очень тяжело переживается. Я в какой-то момент понял, что надежда в таких обстоятельствах это элемент саморазрушения. Поэтому настраивал себя на худшее.

Моя бабушка Гита, когда в детстве я пускался в рев, учила: «Запомни, Сережа, нет ничего такого плохого, чтобы не было еще хуже». Есть люди, которые гораздо сильнее потерпели, журналисты в их числе. В своем последнем на суде слове Катя о них напомнила. На свидании сказал Кате: «Зато на стримы ходить не надо, тут ты в большей безопасности, чем на улице…» - грустно улыбается.

…Я считаю, что журналисты должны очень четко и вовремя заявлять о своей солидарности.

- Сегодняшняя журналистика от советской чем отличается?

- Советская журналистика при всем ее качестве была все-таки журналистикой компромиссов. Надо было искать какие-то формы и способы выражения, чтобы пропустил редактор, сидел и внутренний цензор. Мое сотрудничество с газетой «Знамя юности» началось с заметки про учителя, из которой замредактора красным карандашом вычеркивал слово «интеллигент». Нынешнее поколение журналистов не понимает, как это не сказать то, что есть, прямо и просто не назвать вещи своими именами. Я задавал себе вопрос: почему она так себя ведет? Отсутствие компромисса с собой, жизнью и совестью - крутое отличие сегодняшней журналистики.

Сергей Ваганов работал в журналистике несколько десятилетий: «Чырвоная Змена», «Сельская газета», «Знамя юности», «Труд»...В профессии были и его родители

…Я звонил Катиному следователю (хотел узнать у адвоката, в чем обвиняют внучку, но адвокат был под подпиской о неразглашении и оставил телефон следователя, с его, кстати, согласия). Он думал, что я пришел его просить о чем-то или молить. Но у меня был только один вопрос: какие уголовно наказуемые деяния совершила моя внучка? И он вдруг в разговоре воскликнул, мол, какая она журналистка? У них представление, что журналистом может быть только тот, кто обслуживает власть.

- Понимаю, что «нет ничего плохого, чтобы не было еще хуже», но чего вы сейчас ждете? Думаете, Катя будет в заключении два года?

- Когда объявили приговор, все стало на свои места. Стало предельно ясно, что дело, которое по всем параметрам должно закончиться оправдательным вердиктом, носит откровенно заказной политический характер. Конечно, накануне мы поддались неким иллюзиям. Недаром, дескать судья объявила сначала недельный перерыв, потом взяла сутки... Но с вынесением приговора все стало ясно... В таких случаях, видимо, лучше ничего не загадывать.