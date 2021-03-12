Переболели ковидом, но трудно восстанавливаетесь? Не проходят одышка и слабость? Проверьте сердце!

Кардиолог рассказала о последствиях коронавирусной инфекции. Фото: www.larevue.qc.ca

Ковид бьет по сердцу не только молниеносно. Новые исследования показывают: коронавирус может вызывать в мышце воспалительные процессы, которые обнаруживаются даже спустя несколько месяцев после перенесенной инфекции. А еще коронавирус влияет на свертываемость крови и работу нервной системы — это в нагрузку к тем осложнениям, которые вирус дает на органы дыхания.

О том, какую диагностику пройти, чтобы избежать последствий для сердца, как восстановиться сердечникам и что за витаминные комплексы стоит пропить всем переболевшим рассказала читателям KP.BY Тамара Дмитриевна Тябут — доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии и ревматологии БелМАПО.

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