Терапевты, дипломаты со своим твиттером и пиарщики: кем официально работают известные коты

Кем официально работают известные коты. Фото: Александр ГЛУЗ / Fotodom.ru / @Number10cat / mrlondonmeow / @PalmerstonFOCat

Ларри и Пармелстон - мышеловы резиденции премьер-министра

В Англии коты - полноправные работники компаний уже более века. Дело в том, что британцы преданы традициям, и старый дом с историей для них - лучше новых двух. А где старый дом - там и мыши. Для вечно сырого климата страны это серьезная проблема, которая пять лет назад (после теплой зимы) даже вынудила парламент отдать больше ста тысяч фунтов стерлингов на борьбу с грызунами, которые наводнили правительственные здания.

Пушистых питомцев вы обязательно найдете не только в домах, но и государственных помещениях. Началось все с почтовых отделений страны, где кошек посадили охранять посылки и письма от крыс и мышей. А теперь коты официально трудоустроены в Минфине, Британском музее и даже Вестминстерском дворце. Как и положено госслужащим, они получают зарплату (скромную) - около 50 фунтов стерлингов в год. Правда, кормежка только через день, дабы и про основные обязанности не забывали.

Например, известную резиденцию премьер-министра Англии уже 10 лет охраняет взятый из обычного приюта кот Ларри. Министры менялись, а Ларри остался. Поговаривают, он терпеть не может мужчин, исключение кот сделал только для Барака Обамы, позволив почесать себя за ушком. Как и положено популярному дипломату, кот ведет свой твиттер, который читает более 450 тысяч человек. В аккаунте Ларри описан так: «14-летний полосатый кот, занимающий должность дольше, чем лидер любой политической партии Великобритании».

Известную резиденцию премьер-министра Англии уже 10 лет охраняет кот Ларри. Фото: @Number10cat

В 2016 году на помощь Ларри из того же приюта пришел Пармелстон, названный в честь одного из бывших премьеров, который умер в 80 лет во время секса на бильярдном столе. Официальная должность Пармелстона - старший мышелов, и с ней он справляется даже лучше своего босса: только за первый год кот поймал 27 мышей. В отличие от надменного Ларри, этот кот очень любит людей и постоянно трется о них.

Официальная должность Пармелстона - старший мышелов. Фото: @PalmerstonFOCat

Конечно, он тоже не отстает и ведет свой твиттер, где, например, подсказывает парламенту варианты выхода из тупика. По мнению кота, помогает подбрасывание монеты, камень-ножницы-бумага, армреслинг, дуэль на рассвете на Парламентской площади, королевская битва в стиле Голодных игр с 15-ю самыми ненормальными депутатам или, на худой конец, какая-нибудь война.

Мистер Лондон Мяу - кототерапевт

Что ж поделать, британские коты пока лидируют по количеству занятых вакансий. Очередной трудоголик - Мистер Лондон Мяу, который занимается кототерапией в клиниках Лондона (в том числе в королевском госпитале). Как пациенты, так и персонал больниц отмечают, что кот моментально поднимает настроение всем вокруг, заставляя улыбаться. Любит курочку и наряжаться в самые разные костюмы, а также шарфы и бабочки. Впрочем, и медицинский халат у черного кота тоже есть - для работы.

Мистер Лондон Мяу. Фото: mrlondonmeow

А в свободное время Мистер Лондон Мяу успевает вести свой инстаграм, где показывает не только фото с пациентами, но и отдых.

Охранники картин Эрмитажа и председатель по вопросам уюта

Пушистые крысоловы официально содержатся и на территории Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Причем эта династия работает в музее дольше всех, еще со времен Петра I. По легенде, первого трудоустроенного сюда кота звали Василий, родом он был из Голландии. В середине XVIII века императрица Елизавета Петровна издала специальный указ «О высылке ко двору котов», после того как узнала о казанских котах, изловивших всех грызунов в городе. Традицию продолжила и Екатерина Вторая, которая хоть и не любила кошек, но наделила их должностью охранников картинных галерей. В послевоенные годы пушистых крысоловов несколько раз пытались заменить ядом, но коты неизбежно оказывались эффективнее. У каждого - свой паспорт, ветеринарная карта и официальная должность специалиста по очистке музейных подвалов от крыс.

День эрмитажного кота. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, они не только мышей ловить умеют. Рыжий кот Аристократ однажды выступал в Санкт-Петербургской филармонии с собственной партией в симфонии, а белоснежный Ахилл вообще стал оракулом, угадывал исход футбольных матчей. Музейные котики даже попали в список достопримечательностей Питера по версии британского издания Telegraph.

Кстати, есть свой кот-работник и в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Его приняли на должность советника председателя комитета по вопросам уюта и доброжелательной среды в коллективе.

Вислоухий Босси - директор по коммуникациям

Руководство румынской компании по доставке оригинальных подарков решило назначить своим директором по коммуникациям вислоухого кота по кличке Босси. И не по знакомству, а с помощью огромного конкурса - 700 котов на место. Еще бы! Месячное жалованье директора по коммуникациям составило 150 долларов - больше среднего работника сельского хозяйства в стране. А ведь еще премиальный корм и годовые бонусы!

Вислоухий босс. Фото: fotodom.ru

Важный серый кот не только поправляет галстук и сидит в кожаном кресле, его день расписан по минутам: фотосессии, пресс-релизы, съемки для корпоративного видео… Кроме того, отпечаток его лапы обязан быть на самых важных документах компании.

КСТАТИ

Недавно компания А1 наняла лицами (точнее, мордами) бренда в Tik-tok кота Семена и трехлапую кошку Леди.

Кот Семен и кошка Леди.

Семен уже выложил видео своих сборов на работу тиктокарем 6-го разряда.