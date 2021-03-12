Стало известно, как в минском Ботаническом саду выглядит фестиваль сказочных светящихся фигур

Фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней» перед открытием. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вечером 12 марта в Ботаническом саду торжественно откроется фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней».

Итак, кого зовут прийти в Ботанический сад под вечер?

Семьи с детьми в первую очередь, потому что среди огромных светящихся фигур много известных сказочных персонажей.

12 марта в Ботаническом саду торжественно откроется фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Где искать?

Возле оранжереи тропических растений. Причем по кругу расположились положительные герои сказок, их по периметру охраняют рыцари, а поодаль – вся нечисть.

Здесь можно увидеть много сказочных персонажей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Какая самая большая и самая маленькая светящиеся фигуры? И не промокнут ли они, не потеряют ли вид под дождем и снегом?

Самая большая фигура – сказочный замок – 6 метров в высоту и 10 метро в длину, 500 лампочек и 700 килограммов веса. Самая маленькая - цветок - 7 килограмм и одна лампочка. Каркас у фигур стальной, ткань всепогодная.

Самая большая фигура – сказочный замок. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Безопасны ли светящиеся фигуры?

Безусловно, все изолировано, максимально предусмотрена техника безопасности, но организаторы все же просят не прикасаться к арт-объектам.

Семьи с детьми могут насладиться огромными яркими фигурами. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А селфи?

Пожалуйста, в любом количестве.

Как долго продлится фестиваль?

Светящиеся сказочные фигуры можно будет посмотреть в ботаническом саду до 25 апреля ежедневно кроме понедельника с 19.00 до 23.00.

Каркас у фигур стальной, ткань всепогодная. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Будут ли еще какие-то активности?

В выходные дни в 20.00, 21.00 и 22.00 – фаер-шоу.

А цена вопроса?

В будние дни для взрослых билет обойдется в 15 руб., для детей школьного возраста, студентов – 10 руб., в выходные соответственно 17 и 12 руб. Дети до трех лет – бесплатно.

Светящиеся сказочные фигуры можно будет посмотреть в ботаническом саду. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сражение рыцаря против нечисти. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Здесь расположились положительные герои сказок. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Любой желающий может сфотографироваться с персонажами. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Персонажи темной стороны. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске 12 марта открывается фестиваль сказочных светящихся фигур. Фото: Виктор ДРАЧЕВ