Стало известно, как в минском Ботаническом саду выглядит фестиваль сказочных светящихся фигур

Фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней» перед открытием.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Вечером 12 марта в Ботаническом саду торжественно откроется фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней».
Итак, кого зовут прийти в Ботанический сад под вечер?
Семьи с детьми в первую очередь, потому что среди огромных светящихся фигур много известных сказочных персонажей.
12 марта в Ботаническом саду торжественно откроется фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней».
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Где искать?
Возле оранжереи тропических растений. Причем по кругу расположились положительные герои сказок, их по периметру охраняют рыцари, а поодаль – вся нечисть.
Здесь можно увидеть много сказочных персонажей.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Какая самая большая и самая маленькая светящиеся фигуры? И не промокнут ли они, не потеряют ли вид под дождем и снегом?
Самая большая фигура – сказочный замок – 6 метров в высоту и 10 метро в длину, 500 лампочек и 700 килограммов веса. Самая маленькая - цветок - 7 килограмм и одна лампочка. Каркас у фигур стальной, ткань всепогодная.
Самая большая фигура – сказочный замок.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Безопасны ли светящиеся фигуры?
Безусловно, все изолировано, максимально предусмотрена техника безопасности, но организаторы все же просят не прикасаться к арт-объектам.
Семьи с детьми могут насладиться огромными яркими фигурами.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
А селфи?
Пожалуйста, в любом количестве.
Как долго продлится фестиваль?
Светящиеся сказочные фигуры можно будет посмотреть в ботаническом саду до 25 апреля ежедневно кроме понедельника с 19.00 до 23.00.
Каркас у фигур стальной, ткань всепогодная.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Будут ли еще какие-то активности?
В выходные дни в 20.00, 21.00 и 22.00 – фаер-шоу.
А цена вопроса?
В будние дни для взрослых билет обойдется в 15 руб., для детей школьного возраста, студентов – 10 руб., в выходные соответственно 17 и 12 руб. Дети до трех лет – бесплатно.
Светящиеся сказочные фигуры можно будет посмотреть в ботаническом саду.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Сражение рыцаря против нечисти.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Здесь расположились положительные герои сказок.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Любой желающий может сфотографироваться с персонажами.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Персонажи темной стороны.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Минске 12 марта открывается фестиваль сказочных светящихся фигур.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней».
Фото: Виктор ДРАЧЕВ