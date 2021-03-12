«Килограмм греческой клубники - 30 рублей, белорусские яблоки – 86 копеек»: что почем на «Комаровке» в середине марта

Зонт всегда хорош: летом спасает от палящего солнца, зимой - от снега Фото: Виктор ПАЖИТОК

За окном почти середина первого месяца - пусть и календарной - но все-таки весны. Снег, ледяной ветер, сшибающий с ног и метель - это все для данной поры года совсем не диковинка. Вот и последние гастроли зимы преградой для активной рыночной торговли не стали.

На открытой части центрального столичного рынка - Комаровке - продавцы овощей и фруктов делают все, чтобы их товар не подмерз и не утратил своих потребительских качеств. Большинство продавцов бережно укутывают коробки с помидорами-апельсинами-хурмой шерстяными одеялами, пледами и куртками.

Продавцы всячески спасают свой товар от мороза. В ход идут одеяла Фото: Виктор ПАЖИТОК

«МАДАМ, Я ИЗВИНЯЮСЬ, 14,99 РУБЛЯ – ЭТО ЗА ПОЛКИЛО КЛУБНИКИ»

Выбор фруктов почти у всех продавцов одинаковый: упругие апельсины (в среднем 3,8 рубля за килограмм), есть цитрусовые по внешнему виду «не очень» - их продают за 1,8 рубля.

Торгуют бананами (от 2 рублей), много на прилавках отходящих уже мандарин (цена стартует от 2 рублей 90 копеек) и хурмы. Ее можно купить за разные деньги: явно перемороженная и вновь оттаявшая предлагается за рубль, классные яркие с лоснящейся кожурой плоды - от 7 рублей и выше.

Цитрусовых на прилавках хватает

Есть гранаты и почему-то очень много манго из Перу: за штучку просят полтора рубля.

Не у всех, но у очень многих продавцов, есть клубника

- Греческая, очень ароматная ягода, берите, не прогадаете! - расхваливает ягоду парень - продавец

- Что-то я аромата не чувствую, нет запаха… - говорит ему потенциальная покупательница в норковом берете и шубе. - Она точно вкусная, не резиновая? А то, знаете, бывает, купишь, а она - трава травой, да еще и водянистая.

Принюхиваюсь и я: к слову, клубника действительно ничем не пахнет.

- Я извиняюсь, а вы только этот запах не чувствуете, или, может быть, все? Не хочу ни на что намекать, но, сами знаете, первейший признак коронавируса, - находчиво реагирует продавец.

- Я уже переболела. Обоняние, кстати, не пропадало. Ладно, давайте мне килограмм, - говорит женщина, протягивая 15 рублей.

- Мадам, я извиняюсь во второй раз: 14,99 рубля – это цена за полкило, килограмм вам отдам за 30 рублей. Греческая клубника, не пожалеете, - по второму кругу начинает работник прилавка.

- У вас так мелко на ценнике это написано, что сложно заметить…

- А это чтобы не спугнуть, - честно отвечает парень, - ну, будете клубничку-то брать?

- Ладно уж, давайте, давайте на 15 рублей, попробуем первый раз в этом году, - сдается дама.

Клубника в снегу Фото: Виктор ПАЖИТОК

«ЗАЧЕМ Я СЮДА ВЫШЛА?! СИДЕЛА БЫ ДОМА, А ТО И САМА ЗАМЕРЗЛА, И ТОВАР ИСПОРЧУ»

Очень много в рядах яблок. «Штрифель» с кислинкой - 1,99 рубля, «Алеся» за 2,29 рубля, «Грушевская декоста» - чуть дороже: 2,50. Есть дешевый «ноунейм»: «В продаже имеется Яблоко РБ» - 0,86 р.», - гласит ценник.

Яблок на рынке несколько больше, чем покупателей Фото: Виктор ПАЖИТОК

Цена, что и говорить, приятная, яблоки на вид - тоже ничего. Предлагают грушу - почти у всех она (как сообщают ценники) «как мед» или «сладкая, сочная, вкусная». Цены, правда, разнятся: килограмм может стоить и 2 рубля, и 7.

Люди в рядах как-то странно кучкуется: может, боятся холода и таким образом греются, или есть еще какая-то причина, но от прилавка к прилавку покупатели перемещаются группами.

Цены на хурму разнятся. Впрочем, по внешнему виду фрукты тоже разные Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Зачем я сюда вышла!? Сидела бы дома, а то и сама замерзла, и товар испорчу, - смахивая снег со своего товара, громко говорит одна из продавцов.

Торгует она в основном все той же яркой огромного размера клубникой.

- Действительно, холодно, - говорю я, - да и покупателей - не сказать, чтобы много.

- Да, в марте всегда так - спад резкий. Праздники закончились, 8 марта отгулял народ, потратился. Сейчас особого спроса не будет - пару недель затишья, потом - как начнет теплеть и Пасха станет приближаться – люди активизируются, начнут больше покупать. А пока вот - видите, стою, снег с клубники стряхиваю. Берите, очень вкусная клубника, греческая…

От клубники (она не пахнет и здесь) я отказываюсь.

- Тогда предлагаю - и вы точно будете довольны - гранат: 16 рублей. Дам попробовать даже.

- 16 рублей? Как-то дороговато, в соседнем ряду продают за 6-8 за кило.

- Что-то вам все, что не предложишь - не нравится, - резко отвечает продавец. - У меня отличные гранаты, из Узбекистана, сочные, в меру терпкие… И вообще - я замерзла. Идите - и покупайте себе за 6, ради Бога, - продавец теряет ко мне всякий интерес.

«ЭТО НЕ ПРОСТО КАМЕРА ДЛЯ ЗЕЛЕНИ, ЭТО ПОЧТИ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР»

И все-таки весна чувствуется: на рынке стало куда больше точек, где продают зелень. Традиционный зеленый лук есть у многих (просят по рублю за 100 грамм), но вот руккола, кинза и прочие ароматные травы – такие прилавки только стали появляться.

В таком "прилавке" зелени действительно комфортно Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Это не просто камера для зелени, это почти адронный коллайдер, - со смехом рассказывает мне продавец, указывая на свой прилавок. - Видите: освещение есть, температурный режим поддерживается - зелени никакая погода не страшна. Свежий лист, упругий, яркий, посмотрите, а запах - протягивает он мне пучок рукколы

- О, она действительно пахнет, аромат не спутать ни с чем.

- Да, это не клубника вам. Ну, скажите, какая может быть клубника в Беларуси в марте? - риторически спрашивает он.

- Греческая, уверяют, что очень вкусная, - автоматически отвечаю я.

- Ай, пустое это все! Берите рукколу, салат, петрушку - пора привыкать к зелени свежей. Это сегодня - снег, поверьте, весна будет скоро, а там - лето! Вот тогда будете есть клубнику… Сегодня у всех греческая, в июне - можете прийти проверить - у всех будет или «брестская» или «пинская». Сейчас - берите зелень!

Понимаю, что бороться с этими доводами бессмысленно - покупаю по сто грамм разной зелени и иду на крытый рынок

«БЕРИТЕ ГРУДИНКУ - ДЕШЕВЛЕ СОСИСОК СТОИТ»

Здесь покупателей чуть больше. Ассортимент в целом привычный, цены радуют: килограмм «Российского сыра» можно купить за 9,5 рубля, на 50 копеек дороже - «Пошехонский», «Пармезан» - 16,5 рубля. Есть белорусские сыры с благородной плесенью: цены на них начинаются от 33 рублей за килограмм.

Цены на молочку многим покупателям кажутся более низкими, чем в магазинах Фото: Виктор ПАЖИТОК

В мясных рядах немноголюдно.

- Все так дорожает, ужас, - слышу разговор женщины-продавца с явно постоянным ее покупателем. - Кило обычных сосисок - дороже, чем мясо стоит. Ну а пользы и толку от сосисок - почти нет. Поэтому, берите у меня грудинку, можно зажарить, можно засолить - как захотите. Всего 7,90 за килограмм - не цена, а подарок просто.

- Что есть, то есть, - отвечает ей немолодой интеллигентного вида мужчина-покупатель. - Вот за что я вас, Чеславовна, столько лет уважаю, и только к вам хожу, что вы всегда мне про эти сосиски рассказываете и всегда это - чистая правда. Взвесьте мне килограмма полтора грудиночки!

В мясных рядах покупателей чуть больше, чем на сезонной части рынка на открытом воздухе Фото: Виктор ПАЖИТОК

ЧТО ПОЧЕМ НА КОМАРОВКЕ В СЕРЕДИНЕ МАРТА

Клубника – 26, 99 - 30 рублей за кг

Огурец свежий - от 3 до 8 рублей за кг

Цветная капуста - 5 рублей за кг

Баклажаны - от 2,8 до 8 рублей за кг

Помидоры – от 2,50 до 8 рублей за кг

Виноград - от 2,8 до 12,99 рубля за кг

Ананас - от 2,5 рублей за кг

Кабачок - от 3 до 5 рублей за кг

Киви - от 4,6до 6,5 рубля за кг

Лимон - от 4 до 6 рублей за кг

Шампиньоны – от 4 до 6 рублей за кг

Памело - от 3 рублей за кг

Перец сладкий - от 8 рублей за кг

Картофель - от 0,99 рубля за кг

Лук репчатый – от 0,99 рубля за кг

Морковь - от 0,99 до 2 рублей за кг

Руккола - 3 рубля за 100 гр

Укроп, петрушка - 1,5 рубля за 100 гр

Лук зеленый - 1 рубля за 100 гр

Кинза, шпинат - 2,5 рубля за 100 гр

Мята – 5 рублей за 100 гр

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