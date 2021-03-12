Сильный снегопад на дорогах Могилевщины 12 марта. Фотографии нашего корреспондента

На большей части территории прошел сильный снег. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зима не сдает своих позиций. Сегодня, 12 марта, местами по Беларуси сильный снег, бушует метель. Корреспонденту "Комсомолки" удалось сфотографировать сильный снегопад на дорогах Могилевщины.

Местами был сильный снег, бушевала метель, Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Снегопады вернулись! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Погода все еще переменчивая. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Местами возможны туманы и гололед на трассах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ГАИ призвали водителей выбирать безопасную скорость и дистанцию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вернувшиеся снегопады местами сохранятся и в субботу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ