Премия потребительского признания «Народная Марка» 2021

20 января 2021 года Оргкомитетом Премии потребительского признания «Народная Марка» состоялось официальное объявление брендов – победителей, призеров и финалистов Премии, которое получило широкое освещение в ведущих СМИ и крупнейшими интернет – порталами Беларуси.

Традиционно Премия «Народная Марка» вручается лучшим брендам и производителям, которые получают эту награду и народное признание исключительно благодаря голосованию потребителей – жителей Беларуси из всех областей, регионов и городов страны.

Все желающие могли выразить свое предпочтение и отдать голос любимым товарам в трех категориях – продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги – заполнив анкету онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by, либо в анкетах премии, которые были опубликованы в печатных изданиях, общим тиражом 3 млн. экз.

С 15 июля по 15 октября 2020 года организаторами Премии «Народная Марка» 2021 было получено 338 350 голосов народного жюри, которое сделало выбор в пользу лучших товаров, достойных почетного статуса «Народная Марка» и народной любви.

Голосование не предполагало выбор ответа из списка товаров и производителей, свои ответы необходимо было указать самостоятельно и написать название только единственного и лучшего, на свой взгляд, бренда или производителя, продукции которого доверяют больше всего. За ходом голосования и подведением итогов Премии «Народная Марка» 2021 следил Наблюдательный совет.

Еще раз поздравляем победителей, призеров и финалистов Премии «Народная Марка» 2021 и приглашаем всех разделить искренние позитивные эмоции от просмотра концертного шоу – презентации с участием известных музыкальных коллективов Беларуси!

Видеофильм уже доступен для просмотра на официальном Youtube – канале Премии.

Приятного просмотра!