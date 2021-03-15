Parimatch запускает глобальную кампанию с участием главных звезд «Ювентуса»

Главный месседж — всемирная диджитализация, вступление в эру онлайн.

Благодаря профессионализму и усилиям обеих команд идея приблизить легендарных футболистов к зрителям смогла воплотиться в жизнь. Глобальная кампания направлена на повышение узнаваемости бренда Parimatch среди фанатов ФК “Ювентус”.

Партнерство Parimatch с легендарным футбольным клубом — это слияние двух сильных духом команд, двух мировых амбициозных брендов. Сила “Ювентуса” — в его замечательной истории, длинном списке титулов, традициях и поддержке миллионов болельщиков. Сила Parimatch — в смелости, флагманской позиции в своей нише и стремлении продвигать инновации.

— Наше сотрудничество с "Ювентусом" длится уже полгода и получилось настолько ярким и наполненным энергией, что не заметить его болельщики во всем мире просто не могли — они по достоинству оценили сочетание двух сильных брендов, заряженных на победы. В каждом составе клуба появляются новые суперзвезды, а в ДНК "Юве" заложены победы и девиз — биться до конца. Теперь бесконечная энергия "Ювентуса" дополнена оттенками Parimatch — это мощное сочетание получило воплощение в презентации эффектного ролика, символизирующего партнерство, — отметил коммерческий директор Parimatch Belarus Михаил Герасимович.

Ролик снят продакшн-хаусом Electric Sheep Film. Режиссеры — Андрей Копоц и Макар Северин. Оператор — Никита Кузьменко, ранее работавший с Кэти Перри и Карди Би. Композитор и звукорежиссер — Евгений Филатов, известный также как The Maneken и саундпродюсер электро-фолк группы ONUKA.

Parimatch — это один из лидеров рынка беттинга в СНГ, который дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках.

Боевой дух компании и стремление к развитию Parimatch транслирует через амбассадоров, партнерства с глобальными спортивными брендами. В команду чемпионов Parimatch входят суперзвезда ММА Конор Макгрегор, бойцы UFC, также амбассадором компании был легендарный король боксерского ринга Майк Тайсон. В 2020 году были подписаны соглашения с испанской La Liga, футбольными клубами “Ювентус”, “Лестер Сити” и “Эвертон” — так компания повышает свою узнаваемость среди любителей футбола по всему миру.

УНП 101011505