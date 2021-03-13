Коронавирус в Беларуси, последние новости на субботу, 13 марта: Лукашенко заявил, что COVID-19 еще никуда не ушел, а белорусам советуют не паниковать из-за британского штамма ковида

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

По данным Минздрава в Беларуси с начала пандемии уже зарегистрировано 300 тысяч 146 человек с коронавирусом (+1186 за сутки). Выздоровели 290 тысяч 865 пациентов (+1243 за сутки).

Справиться с коронавирусной инфекцией не смогли 2078 человек (+8 за сутки).

В Министерстве здравоохранения сообщили, что продолжается проведение тестов на COVID-19. Всего из было проведено уже 5 миллионов 063 тысячи 251 (+14 тысяч 377 за сутки).

Глава Минздрава рассказал о «британском» штамме коронавируса.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал новость о том, что в Беларуси были зарегистрированы первые случаи заражения «британским» штаммом коронавируса. По его словам, нет никаких причин для паники.

- Еще ни один из тех белорусских пациентов, у которых был выявлен «британский» штамм COVID-19 не проходит стационарного лечения, - отметил Пиневич.

Он добавил, что заболеваемость коронавирусом на данный момент находится ниже 40% от пика весенней волны.

Что касается масочного режима, то он сохранится как минимум до лета, а может и позже.

Лукашенко призвал не расслабляться из-за коронавируса.

Александр Лукашенко 12 марта посетил районную больницу Молодечно. Президент заявил, что еще рано расслабляться из-за коронавируса.

- Эта зараза пока никуда не ушла. Если говорить о «британском» штамме, который был выявлен в Беларуси, то паниковать не надо. Мы знаем, что делать, - заверил Лукашенко.

Он также отметил, что уже во второй половине 2021 года в Беларуси создадут собственную вакцину от коронавируса, а до конца марта начнется производство российского препарата.

В ВОЗ посоветовали продолжать делать прививки вакциной AstraZeneca.

Во Всемирной организации здравоохранения посоветовали продолжать прививать людей от коронавируса прививкой AstraZeneca, пока идет расследование о причинах возникновения тромбоза при использовании препарата.

- Позиция Комиссии европейских медагентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза вакцины продолжает и далее превышать риски. У нас имеется и местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность их всех, - прокомментировала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Она также напомнила, что некоторые страны, в частности Исландия, Норвегия и Дания, пока приостановили использование отдельной партии препарата с целью предосторожности. Также временно AstraZeneca не используют в Латвии, Литве, Эстонии и Люксембурге.

На данный момент эксперты устанавливают причины и следствие возникновения тромбоза.

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