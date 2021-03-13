Шестилетнего Колю из Могилева ждут на реабилитацию уже в апреле

Родители Коли борются за здоровье своего сына с самого его рождения. Фото: из личного архива

О Коле Петрусенко мы писали несколько раз. У мальчика ДЦП. Сразу после своего рождения Коля оказался в реанимации, где провел три недели между жизнью и смертью. А в 11 месяцев у малыша появились судороги. Несмотря на диагноз, родители мальчика стали искать врачей, которые могли бы помочь их сыну.

- Последний раз Коля был на реабилитации у логопеда Татьяны Поляковой, которая принимает деток в Евпатории. И наша следующая поездка в Крым запланирована уже в этом апреле. Времени осталось совсем немного, - говорит Наталья, мама мальчика. - У Коли сейчас главная проблема - это западание языка в ротовую полость во время сна, что ведёт к остановке дыхания. Кроме этого много других проблем, которые необходимо решать: отсутствие кашлевого рефлекса, нарушение тонуса артикуляционной мускулатуры, вялый язык, нижняя челюсть зажата, не двигается, сильное слюнотечение... А специалист, к которому мы едем, восстанавливает у деток рефлексы сосания, глотания, учит жевать, говорить.

По словам Натальи, у Коли появились успехи после первого курса реабилитации: у него заработала жевательная мускулатура, нижняя челюсть начала двигаться, изменился овал лица.

- Для поездки в Крым в апреле нам необходимо в пересчете на белорусские рубли около 4 тысяч 30 рублей. Нам остается собрать 1260 белорусских рублей (на 13 марта). Но кроме того, в этом году мы запланировали еще две поездки в Евпаторию, плюс нам нужны обследование, покупка препаратов. Это большие для нас деньги, - говорит Наталья. - Мы будем благодарны за любую помощь в сборе денег на лечение Коли!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 700 Беларусбанка - г.Могилев, ул.Первомайская, 71а-2; УНП: 700007079; МФО: 153801536:

Белорусские рубли: транзитный счёт BY57AKBB38193821000280000000 на благотворительный счёт BY77AKBB31340000060347020082 в отделении 700/7023, бессрочный

Доллары: транзитный счёт BY40AKBB38199900002190000000 на благотворительный счёт BY10AKBB31340000060327020082 в отделении 700/7023, бессрочный

Евро: транзитный счёт BY40AKBB38199900002190000000 на благотворительный счёт BY17AKBB31340000060387020082 в отделении 700/7023, бессрочный

Российские рубли: транзитный счёт BY40AKBB38199900002190000000 на благотворительный счёт BY92AKBB31340000060337020082 в отделении 700/7023, бессрочный

Назначение платежа: Петрусенко Наталья Фёдоровна для Петрусенко Николая Николаевича для лечения и реабилитации.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 6711 7700 1605 7882. Срок действия: до 01/24

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 732-84-24

Контакты:

Наталья, мама Коли: (044) 534-52-67.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Пишите ведущей рубрики Дарье Ломоновской по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».