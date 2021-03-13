Минское «Динамо» обыграло «Торпедо-БелАЗ» под дождем и без фанатов: как прошла первая игра сезона Чемпионата Беларуси по футболу

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу, 12 марта, стартовал 31-й чемпионат Беларуси по футболу в Высшей лиге. В этот день прошел один матч: «Ислочь» дома обыграла мозырьскую «Славию».

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из центральных матчей тура прошел в субботу в Минске: столичное «Динамо» принимало «Торпедо-БелАЗ».

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Встреча была интересна тем, что играли команды, претендующие на пьедестал. Клуб из Жодино в 2020 году впервые в своей истории выиграл бронзовые медали. А минское «Динамо» финишировало лишь шестым и впервые с 2012 года не попало в еврокубки.

За время зимней паузы динамовцы серьезно обновили ряды: в команду вернулись любимцы болельщиков Сергей Кисляк, Антон Путило, Артем Быков. В центр обороны вписался игрок сборной Беларуси Никита Наумов. Также среди знаковых подписаний: ивуариец Жан По из гродненского «Немана» и черногорец Душан Бакич из минского «Энергетик-БГУ».

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У «Торпедо-БелАЗ» ушли бразильцы Рамос и Велозо, которые были драйверами команды. На их места пришли другие исполнители. Какой будет замена – покажет сезон.

Также матч был интересен противостоянием тренеров: Леонид Кучук («Динамо») и Юрий Пунтус («Торпедо-БелАЗ») – самые опытные в Высшей лиге.

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом динамовцев: они контролировали мяч и создали две голевые возможности. После перерыва хозяева прибавили в скорости и надавили на слабые места соперника, забив три мяча: отличились Наумов, Давыскиба, Быков.

Матч проходил при сложных погодных условиях: сильный ветер, дождь (в первом тайме). Но после матча Леонид Кучук сказал, что по сравнению с условиями в Сочи (во время предсезонных сборов) - это лафа.

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отметим, что на игре не было фанатов. Почти все фан-движения клубов бойкотируют матчи из-за общественно-политической ситуации в стране.

"Динамо" Минск - "Торпедо-БелАЗ" -3:0

Голы: 1:0 - Наумов (53). 2:0 - Давыскиба (74). 3:0 - Быков (77).

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. Динамо (Минск) - Торпедо (Жодино). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

(Дополняется)