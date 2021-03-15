ДТП под Крупками: машины загорелись, оба водителя погибли. Год назад на этом же месте произошла самая крупная авария за последние 10 лет

По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Фото: Следственный комитет

Авария произошла в понедельник, 15 марта около 7 утра на 465 километре трассы М1, недалеко от Крупок. 27-летний молодой человек из Витебска ехал на микроавтобусе «Мерседес Спринтер» в сторону Минска. По предварительной информации МВД, парень уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мерседес Атего» - за рулем был 44-летний мужчина из Старых Дорог. В результате аварии машины загорелись, оба водителя скончались. Вероятно, грузовик перевозил фрукты – на дороге после аварии были рассыпаны килограммы яблок, разбросаны ящики.

Возбуждено уголовное дело. Фото: Следственный комитет

На этом участке трассы нет разделительных заграждений между встречными, их разделяет только полоса земли.

Некоторые очевидцы аварии вспоминают, что дорога утром 15 марта была скользкой, приходилось снижать скорость, чтобы полностью контролировать автомобиль.

- Зрелище было страшное. Я сначала не понял, что происходит – яркое зарево прямо на дороге, - рассказывает Андрей, он ехал по той же трассе. - Когда подъехал чуть ближе, стало понятно, что горят машины – жена очень испугалась, затряслись руки. Некоторые водители останавливались, но помогать уже было некому - специалисты, которые работали на месте, объяснили, что и тот, и другой водитель погибли.

Александр проезжал мимо места аварии в 8.30. Он говорит, что движение на той стороне трассы как раз перекрывали, там стояли машины милиции и МЧС. Водитель рассказывает, что дорога к этому времени скользкой не была.

- Ограничений скорости в этом месте не было, там ровный прямой участок, можно было ехать 120 км/ч. Тормозного пути я не видел, поэтому версия о том, что водитель уснул, кажется правдоподобной.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.

Около месяца назад в 20 км от этого места тоже произошло смертельное ДТП, погибли два водителя фур. Вечером 29 января на 484-м км трассы М1 водитель фуры Mercedes Actros выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania. В результате аварии Mercedes загорелся. Погибли два человека – водитель и пассажир Scania.

В мае 2020 года почти на том же месте, где случилась авария с грузовиком и микроавтобусом, в лобовом столкновении погибли 6 человек. Это самая крупная авария в Беларуси за последние 10 лет.

Машину разорвало на части, все, кто в ней находился, погибли. Фото: Следственный комитет

Напомним, 17 мая 2020 года на 461 км трассы М1 водитель Renault выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с автомобилем Geely, а потом произошло лобовое столкновение с фурой. В аварии погибли шесть человек, которые находились в Renault - 3 парня и 3 девушки, самому старшему - владельцу машины - было 30 лет. Одному из парней - 21 год. Владельца Renault в 2018 году лишили прав за вождение в нетрезвом виде.