Коронавирус в Беларуси, последние новости на понедельник 15 марта 2021 года: ошибки в вакцинации, реакция министра на инцидент в БСМП в Витебске

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на понедельник, 15 марта 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актуальная статистика от Минздрава на 15 марта: за сутки в стране коронавирусом заразились еще 995 человек, 8 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли. Цифра инфицированных с начала распространения инфекции на территории Беларуси достигла 302 тыс. 323 человека, умерли за все время 2095 пациентов.

За все время в Беларуси 293 тыс. 485 человек. За сутки проведено 18 тыс. 579 тестов, а за весь период - 5 млн. 101 тыс. 314 тестов.

В Еврокомиссии заявили об ошибках в стратегии вакцинации от COVID-19

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил об ошибках в стратегии вакцинации от коронавируса.

- Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки, - сказал он, но уточнил, что совместный заказ вакцин в ЕС был правильным решением. Так же Тиммерманс высказал мнение о том, что европейский подход в этом вопросе «отвечает интересам более богатых государств». В пример эксперт привел Германию. Однако итоги прививочной кампании, по мнению эксперта, подводить еще рано, логичным это будет только после завершения пандемии.

Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с подачей кислорода в витебской БСМП, о которой говорил доктор Мартов

Дмитрий Пиневич в эфире телеканала СТВ прокомментировал инцидент в БСМП в Витебске, о котором говорил доктор Мартов. Напомним, завотделением БСМП Владимир Мартов в интервью TUT.BY рассказал об остановке подачи кислорода к аппаратам ИВЛ, из-за чего, по словам Мартова, погибло несколько человек.

- Владимир Мартов - профессионал, я его знаю достаточно давно. Он имеет свою профессиональную и какую-то иную позицию, в том числе политическую, - сказал Дмитрий Пиневич. - Может быть, он сообщал, в том числе и мне, об имеющихся прецедентах. Вопрос с кислородом - один из элементов, который звучал. Поэтом Минздравом в том числе были направлены высокого уровня специалисты, которые не только оценили возможность такого инцидента, но и в целом посмотрели работу больницы. Мы еще будем на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодное время года, когда нагрузка на кислородную систему была.

- По нашим данным, гибель пациентов с этой ситуацией не была связана, - сказал глава Минздрава.

С 15 марта начинают действовать новые правила въезда в Турцию. Наличие отрицательного ПЦР-теста теперь не единственное условие

Вскоре изменятся правила въезда в Турцию. Сейчас за 72 часа до прибытия в страну путешественники должны зарегистрироваться на сайте Минздрава Турции и заполнить онлайн-форму. До сих пор форма была бумажной, а по новым правилам ее можно заполнить только в электронном виде. Остальные требования остались прежними: белорусам по-прежнему нужен отрицательный ПЦР-тест для въезда в Турцию. По предварительной информации, это будет необходимым условием въезда в республику до 26 мая.

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