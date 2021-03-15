Борисовчане сыграли домашний матч, но в Минске: как БАТЭ на классе крупно обыграл ФК «Слуцк»

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. БАТЭ (Борисов) - ФК "Слуцк" (Слуцк). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый тур чемпионата Беларуси по футболу многие клубы играли на искусственных полях. Не все стадионы готовы к футбольной весне. Борисовчанам же пришлось сыграть свой первый домашний матч в Минске.

Судья на линии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед стартовый свистком игроки и зрители минутой молчания почтили память преданного болельщика БАТЭ Владимира Романова, который умер незадолго до дня проведения игры.

Полузащитник БАТЭ Шохбоз Умаров уже на третий минуте опасно бил из-за штрафной, но мяч прошел над перекладиной. Буквально через три минуты с точного проникающего паса Павла Карасева Умаров открыл счет в матче, эффектно обыграв ринувшегося на перехват вратаря случчан Дмитрия Харитонова.

№10. Шохбоз Умаров. ФК БАТЭ (Борисов). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик ФК БАТЭ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В принципе, первую половину матча борисовчане контролировали игру. Активнее всего отметились Нехайчик, Милич и, конечно же, Умаров. Полузащитник из Узбекистана активно действовал в атаке и защите, чем заслужил звание лучшего игрока матча.

№33 Павел Нехайчик. ФК БАТЭ (Борисов). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки ФК «Слуцк» использовали редкие контратаки, из которых запомнился удар ножницами Стивена Альфреда, но мяч прошел мимо ворот. В концовке первого тайма случчане немного выровняли игру, но все же острее выглядели желто-синие.

Неманья Милич. ФК БАТЭ (Борисов). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во втором тайме игроки БАТЭ быстрее двигались и чаще владели мячом, что и привело на 57-й минуте матча к голу. Тогда Сигневич мягко сбросил головой на Милича который с двух метров отправил мяч в ворота. После этого несколько минут «сахарные» имели преимущество. Игроки ФК «Слуцк» несколько раз потревожили Антона Чичкана, но безрезультано.

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. БАТЭ (Борисов) - ФК "Слуцк" (Слуцк). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 76-й минуте прострел Виллюмсона на дальнюю штангу замыкал Нехайчик. Мяч прошел рядом со стойкой. За шесть минут до окончания матча Павел Нехайчик навесил со штрафного, и Максим Скавыш красиво головой направил мяч в ближний угол.

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борисовчане празднуют гол Максима Скавыша. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Итог: 3:0, борисовчане «дома» технично на классе переигрывают «Слуцк».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Тур 1. 14 марта 2021 года. 19:00. Минск. Стадион футбольного клуба «Минск». 450 зрителей.

Судьи матча: Д. Доля, С. Теслюк, С. Гуща.

ФК БАТЭ (Борисов): Чичкан (вратарь), А.Филипович, Яблонский, Умаров (Малькевич, 86мин.), Сигневич (Виллюмссон, 74мин.), Нечаев, Карасев (Носко, 67 мин.), Милич (Скавыш, 66 мин.), Рыбак (Супранович, 87 мин.), Я.Филипович, Нехайчик (капитан).

Запасные: Кудравец (вратарь), Волков, Копитович, Лазарчик, Володько.

ФК Слуцк (Слуцк): Харитонов (вратарь), Бутаревич, Жевнеров, Семенов (капитан) (Глебко, 73 мин.), Альфред (Сачковский, 72 мин.), Бочеров (Вергейчик, 72 мин.), Образов (Клочков, 80 мин.), Велько (Потапенко, 88 мин.), Ращеня, Анюкевич, Сасин.

Запасные: Брановец (вратарь), Гвазава, Былинкин, Бобко, Дао.

Голы: 1:0 - Умаров (6 мин.). 2:0 - Милич (57 мин.). 3:0 - Скавыш (84 мин.).

Предупреждения: Нечаев (70 мин.), Сачковский (81 мин.)ю

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. БАТЭ (Борисов) - ФК "Слуцк" (Слуцк). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. БАТЭ (Борисов) - ФК "Слуцк" (Слуцк). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№34 Дмитрий Харитонов. ФК "Слуцк". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. БАТЭ (Борисов) - ФК "Слуцк" (Слуцк). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики ФК "Слуцк". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шохбоз Умаров и Александар Филипович. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№5 Евгений Яблонский. ФК БАТЭ (Борисов). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре вратарь ФК "Слуцк" Дмитрий Харитонов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ballboy. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемпионат Беларуси по футболу - 2021. БАТЭ (Борисов) - ФК "Слуцк" (Слуцк). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№15. Максим Скавыш. ФК БАТЭ (Борисов). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

57 минута матча. Празднования гола забитого Миличем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик ФК БАТЭ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В полёте Максим Скавыш. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Яблонский против Ильи Ращени. ФК БАТЭ (Борисов) - ФК "Слуцк" (Слуцк). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шохбоз Умаров. ФК БАТЭ (Борисов). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нарушение правил против Шохбоза Умарова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ