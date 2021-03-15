Евгения Тюленева: «У белорусской королевы конкурса Ms. Top of the World будет две короны!»

Фото: личный архив

Как только в конкурсе Ms. Top of the World появилась номинация Classic для взрослых женщин, победу в ней завоевала представительница Беларуси. 57-летняя Татьяна Бределева покорила жюри не только красотой. Она оказалась глубокой, многогранной личностью, с достоинством представив себя и с большой любовью - свою страну. Можно ли выиграть такой конкурс без особой подготовки? Как среди сотен претенденток на корону королевы сразу увидеть ту, что действительно ее завоюет? Национальный директор конкурса Евгения Тюленева, готовившая участницу от Беларуси, считает, что в этом нет ничего сложного.

«Это шоу, где все женщины в роли королевы. Та, что сыграет ее наиболее достойно, получит корону»

- Судя по некоторым отзывам, которые мы получили после подведения итогов, не все понимают, что конкурс Ms. Top of the World - не про красоту в общепринятом смысле, а про то, как ты свою красоту несешь, - рассказала Евгения. - Конкурс - это в первую очередь шоу, где все женщины в роли королевы. И та, что сыграет ее наиболее достойно, получит эту корону. Для победы нужна харизма, изюминка, умение подать себя на всех этапах. Мало просто нарядиться в национальный костюм - надо вложить в образ какой-то смысл. Мало просто продемонстрировать свои таланты - надо показать, чем они сделают мир интереснее.

Конкурс проводился онлайн, поэтому мы старались в фотографиях Татьяны на каждом этапе рассказать чуть больше. Для фото в купальнике Татьяна стала на коньки - и все увидели, какая она спортивная и активная. Национальный костюм? Татьяна в образе Барбары Радзивилл в загородной усадьбе на фоне пейзажа со снегом - и мы показываем разнообразие и истории страны, и нашей природы. Ведь для многих стран снег - это нечто невиданное. В шоу талантов все в основном танцуют и поют, а Татьяна рисовала. И в этом сюжете было продумано все: ее образ, одежда, тема рисунка - чтобы показать, какая она творческая, открытая, как умеет видеть красоту вокруг.

Фото: личный архив

- Правда, что на моральный облик участниц подобных конкурсов организаторы тоже обращают внимание?

- Да, это правда. Выбирают ту женщину, которая достойно будет представлять этот конкурс и не запятнает его своим поведением. Поэтому все конкурсантки должны быть открытыми. Логика такая: если человек публичный, он следит за своей репутацией. В истории конкурса Ms. Top of the World был случай, когда корону забрали из-за того, что участница была замечена в нескромных фотосессиях.

- Вы не сомневались ни капли, когда в национальном отборе выбрали из всех претенденток Татьяну?

- Я знаю, что нужно делать для конкурса. Из любой дамы могу сделать королеву, если она будет прислушиваться к моему мнению. У многих женщин этого дара нет, они уверены, что лучше всех все знают. Татьяна умеет прислушиваться и доверять чужому мнению, работать в команде - и это огромный плюс. Это конкурс командный, как Олимпиада, где на победу работает не только спортсмен, но и тренер, врачи, массажисты, и без поддержки этой команды одному не выиграть.

Фото: личный архив

«Есть амбициозные планы организовать в Беларуси международный конкурс для участниц 50+»

- Евгения, вы же в этом конкурсе участвовали только один раз - в 2017 году, когда завоевали титул вице-мисс в категории Plus Size. Но производите впечатление опытного игрока, который отлично знает все правила игры и виртуозно по ним играет. Откуда это, если вы никогда ничем подобным не занимались? Или вы как те гениальные специалисты по продажам, которые с успехом продадут что угодно - от иголки до нефтяной вышки?

- Я действительно была специалистом по продажам! Продавала мини-теплоэлектростанции на 10 миллионов долларов в год. Найти изюминку, выгодно представить что-то - это стало моей работой. Кроме того, моделировать, прогнозировать - это моя специальность. Я закончила факультет прикладной математики (кафедра математического моделирования и анализа данных).

Фото: личный архив

- То есть в Татьяне вы сразу увидели победителя?

- Да. В том, что она готова была делать ради победы. То, что у нас будет 1-е или 2-е место, было очевидно до объявления результатов. Поэтому мы начали радоваться во время объявления второго места, когда не прозвучало "Беларусь". Уже было понятно, что мы победили. Из всех соперниц могу выделить участницу от России, но когда дело дошло до выступления в эфире, она была менее убедительна, чем на всех этапах. Кстати, она лидировала в зрительском голосовании. Но жюри, которому принадлежит решающий голос, практически единогласно выбрало нашу Татьяну.

- Что Татьяна получила как победительница в категории Classic?

- Корону и титул. Корона персональная, она будет доставлена в Минск через пару недель. Но ситуацию исправила дизайнер Оксана Матиевкая, подарив Татьяне эксклюзивную корону в тот же вечер, когда она была объявлена королевой. Так что теперь у нее будет две короны!

- Но вы же на этом не остановитесь? Что дальше?

- Есть амбициозные планы организовать в Беларуси международный конкурс для участниц 50+. Почему бы и нет? Я вижу, что очень много классных женщин в этом возрасте, которых хочется показать. У нас безвизовый въезд на пять дней, центр Европы - можно приехать. Есть идеи, как сделать это ярко, интересно. Можно провести его онлайн, но топ-10 участниц привезти сюда. Сейчас сложно что-то прогнозировать, но хочется жить красивыми планами.