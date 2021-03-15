В Китае женам платят зарплату за работу по дому. Посчитали, сколько белорусские мужчины смогли бы платить своим женам за готовку, уборку и уход за детьми

Впервые в истории обязанности жены официально признали работой и назначили за нее зарплату. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жена - это не просто семейное положение. Для многих женщин это ежедневная работа, поэтому она должна оплачиваться. Так решил китайский суд и произвел расчеты. Это – прецедент: впервые в истории обязанности жены официально признали работой и назначили за нее зарплату. Новость о решении китайских судей на весь мир.

Вкратце суть дела такова. После пяти лет совместной жизни пекинец Чен подал на развод со своей женой Вон. Та возмутилась, что ее гонят вон, и потребовала компенсацию за годы добросовестного исполнения супружеских обязанностей. Но не тех, о которых вы подумали - за них супруга как раз ничего не просила. А вот другие заботы - хлопоты по хозяйству, приготовление еды, уход за ребенком - в семье были возложены на женские плечи. Свои труды Вон оценила в 160 тысяч юаней (24 700 долларов). Впрочем, судебные исполнители провели собственные расчеты и постановили: за пять лет работы по дому Чен должен отдать жене 50 тысяч юаней (7 700 долларов). И это не считая раздела имущества и алиментов на ребенка, которые ему платить еще много лет. Если поделить 7 700 на число месяцев за пять лет, получается 128 долларов за каждый месяц. Или около 330 рублей.

В соцсетях китайцы возмущаются: да это же копейки, 50 тысяч юаней в Пекине няня зарабатывает за год! А тут - целых пять лет. Вон была еще и уборщицей, посудомойкой, поварихой! Поэтому не исключено, что китаянка еще и подаст апелляцию. А пока она думает, мы решили честно и справедливо (а не как китайский суд) посчитать, сколько на самом деле должен стоить труд жены.

Как выяснил американский исследовательский институт Dynata, жители стран СНГ тратят на уборку больше всех в мире - 3,05 часа в неделю Фото: Павел МАРТИНЧИК

Методика расчетов

Стандартная штатная единица «жена» выполняет три вида работ: уборка, приготовление еды, уход за детьми. Каждый из этих видов работ должен оплачиваться по-разному. Чтобы вычислить общую среднемесячную зарплату на должности супруги, нам нужно:

1. Выяснить, сколько часов в месяц женщина тратит на уборку, стряпню, уход за детьми.

2. Определить, сколько денег ей полагается за час по каждому из этих видов работ. Для этого берем среднюю зарплату специалиста нужного профиля (повара, няни и т. д.) и делим на число рабочих часов в месяце. За вычетом праздников и выходных месяц в среднем состоит из 21 восьмичасового рабочего дня или 168 часов.

3. Умножить число рабочих часов на среднечасовой заработок – выйдет приблизительная средняя зарплата белорусской жены в месяц.

Уборка дома

Оказывается, в области уборки мы впереди планеты всей. Как выяснил американский исследовательский институт Dynata, жители стран СНГ тратят на уборку больше всех в мире - 3,05 часа в неделю. У тех же китайцев на уборку уходит чуть больше двух часов.

Получается, в месяц на уборку у нашей семьи уходит 13 часов. По данным Международной организации труда, женщины на домашнюю работу тратят в три раза больше времени, чем мужчины. Выходит, у среднестатистической жены в СНГ в месяц на уборку уходит 9,75 часа (9 часов 45 минут) чистого времени.

Какая профессия ближе всего к этому роду занятий? Пожалуй, горничная - она и пылесосит, и кровати заправляет, и окна с раковинами моет. По данным сайтов поиска работы, средняя зарплата по такой вакансии в Беларуси – 700 рублей. Делим эту цифру на 168 и получается, что один час работы горничной стоит около 4 рублей. Умножаем на 9,75 часа и получаем 39 рублей.

По данным Международной организации труда, женщины на домашнюю работу тратят в три раза больше времени, чем мужчины Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приготовление еды

Хорошо ли готовит госпожа Вон - нам не узнать. Надо думать, стряпня не относится к ее сильным сторонам, раз муж решил с ней разойтись. Уважим наших дам и оценим их работу на кухне по меркам шеф-повара. Пусть не элитного ресторана, но хотя бы приличного кафе. Его средняя зарплата в Беларуси - 1500 рублей в месяц, почти 9 рублей за каждый час работы.

По данным немецких исследователей Statista, белоруски тратят на приготовление еды в среднем 6,5 часов в неделю. Получается, в месяц жена проводит у плиты 28 часов. Умножаем эту цифру на часовой заработок ресторанного шефа средней руки и получаем оклад жены за месяц работы в ипостаси повара – 252 рубля.

Уход за ребенком

В браке Чен и Вон нажили одного ребенка, которого тоже тянула на себе жена. Ее «зарплата» в качестве няни тоже вошла в итоговую компенсацию. Мы для простоты расчетов возьмем однодетную семью.

Рабочий график нянь обычно не привязан к стандартной пятидневке, поэтому часто им платят по часам. В среднем няня получает 5-10 рублей за час. По данным Калифорнийского университета, современная мать проводит с ребенком в среднем 1 час 44 минуты в день. Это ровно 52 часа в месяц. Умножаем минимальную сумму на почасовую таксу и получаем 148 рублей в месяц.

Складываем «оклад» жены по каждому виду работ. Результат: среднемесячная зарплата белорусской жены составляет 439 рублей. Чуть больше минималки, величина которой сейчас 400 рублей. Для расчетов мы брали среднестатистическую женщину, которая занимается домом без отрыва от работы. Получается, каждый месяц она экономит эту сумму для семейного бюджета, да еще и зарплату приносит.

А КАК У НАС?

Юрист Дмитрий Лабазинский

«Эти аспекты можно прописать в брачном договоре. Но есть нюанс»

- Согласно Кодексу «О браке и семье» в брачном договоре могут быть определены права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака. Закон определяет и порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов.

Также в брачном договоре можно прописать условия, касающиеся невозможности признания имущества каждого из супругов их общей совместной собственностью, если за время брака за счет общего имущества супругов или личного имущества одного из них были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (например, сделан капитальный ремонт жилья). Положения брачного договора могут определять и иные вопросы взаимоотношений между супругами, в том числе и порядок несения каждым из них семейных расходов и т.п.

Таким образом, теоретически, можно предусмотреть выплаты второму супругу за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Но суд с высокой долей вероятности может признать такое положение брачного договора недействительным, так как может усмотреть нарушение прав второго супруга, который, к примеру, вносит свой вклад, зарабатывая деньги и не прося компенсации за это.

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