Узнали, как на Полесье встречают весну и зачем катаются с горы

Весенний обряд под названием «Чирочка».
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Каждый год 14 марта в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области проводится уникальный весенний обряд под названием «Чирочка». Он внесен в список нематериального историко-культурного наследия. Так весну встречают только в Тонеже.
Так весну встречают только в Тонеже.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Накануне празднования активистки местного сельского клуба пекут в деревенской печи печенье в виде птиц чирочек, предвестниц весны (чирок - птица семейства утиных, Ред.).
Обряд «Чирочка» внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На следующий день с утра девушки наряжают елку разноцветными лентами, украшают упряжку для коней и под народные песни проносят их вместе с чучелом зимы через всю деревню на местную возвышенность.
Во время обряда наряжают елку разноцветными лентами и чучелу.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
А там начинается самое интересное: зовут весну, водят хороводы, играют в игры – словом, веселятся. Парни укрепляют наряженную елку на высоком дубе, поближе к солнцу, чтобы на елку быстрее слетались птицы, потом разжигают кострище и кидают в него чучело зимы.
Кроме жителей деревни в обряде участвуют и гости.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Кульминация обряда – скатывание с горы. В старину считалось, что если хотя бы один раз скатиться с горы, то в доме весь год будет благополучие и все будут здоровы.
Здесь поют народные песни.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В этом году с горки скатилась даже одна из старейших жительниц деревни – 83 летняя собирательница целебных трав Федора Маркевич.
Участники праздникак зовут весну и водят хороводы.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Кроме жителей деревни в обряде участвуют и гости. В этом году в гости к тонежцам приехали школьники из соседней Ивановой Слободы и учащиеся второй средней школы районного центра Лельчицы.
Парни укрепляют наряженную елку на высоком дубе.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Во время обряда разжигают кострище и кидают в него чучело зимы.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Кульминация обряда – скатывание с горы.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Вот так на Полесье встречают весну.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ