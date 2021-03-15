Узнали, как на Полесье встречают весну и зачем катаются с горы

Весенний обряд под названием «Чирочка». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Каждый год 14 марта в деревне Тонеж Лельчицкого района Гомельской области проводится уникальный весенний обряд под названием «Чирочка». Он внесен в список нематериального историко-культурного наследия. Так весну встречают только в Тонеже.

Так весну встречают только в Тонеже. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Накануне празднования активистки местного сельского клуба пекут в деревенской печи печенье в виде птиц чирочек, предвестниц весны (чирок - птица семейства утиных, Ред.).

Обряд «Чирочка» внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На следующий день с утра девушки наряжают елку разноцветными лентами, украшают упряжку для коней и под народные песни проносят их вместе с чучелом зимы через всю деревню на местную возвышенность.

Во время обряда наряжают елку разноцветными лентами и чучелу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А там начинается самое интересное: зовут весну, водят хороводы, играют в игры – словом, веселятся. Парни укрепляют наряженную елку на высоком дубе, поближе к солнцу, чтобы на елку быстрее слетались птицы, потом разжигают кострище и кидают в него чучело зимы.

Кроме жителей деревни в обряде участвуют и гости. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кульминация обряда – скатывание с горы. В старину считалось, что если хотя бы один раз скатиться с горы, то в доме весь год будет благополучие и все будут здоровы.

Здесь поют народные песни. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В этом году с горки скатилась даже одна из старейших жительниц деревни – 83 летняя собирательница целебных трав Федора Маркевич.

Участники праздникак зовут весну и водят хороводы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кроме жителей деревни в обряде участвуют и гости. В этом году в гости к тонежцам приехали школьники из соседней Ивановой Слободы и учащиеся второй средней школы районного центра Лельчицы.

Парни укрепляют наряженную елку на высоком дубе. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Во время обряда разжигают кострище и кидают в него чучело зимы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кульминация обряда – скатывание с горы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ