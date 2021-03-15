Фотофакт. Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково

Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

13 марта 2021 года в центре экотуризма "Станьково" прошли праздничные масленичные гуляния. Игры, конкурсы, забавы, призовой столб, фаер-шоу, сжигание чучела Зимы, хороводы - один из самых веселых праздников народного календаря удался на славу.

Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО