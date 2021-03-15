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Дом. Семья15 марта 2021 16:46

Фотофакт. Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково

Праздник встречи весны глазами фотографа "Комсомолки"
Источник:kp.by
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Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

13 марта 2021 года в центре экотуризма "Станьково" прошли праздничные масленичные гуляния. Игры, конкурсы, забавы, призовой столб, фаер-шоу, сжигание чучела Зимы, хороводы - один из самых веселых праздников народного календаря удался на славу.

Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Как праздновали Масленицу-2021 в Станьково.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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