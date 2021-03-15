"Бороду клеили часа полтора": купаловец Олег Гарбуз сыграл в сериале «Угрюм-река»

Олег Гарбуз в сериале "Угрюм-река". Кадр из фильма

В эфире ОНТ продолжается масштабный эпос по одноименному роману Вячеслава Шишкова "Угрюм-река", посвященный золотой лихорадке в Сибири на рубеже XIX и XX веков. Съемки проходили на Урале, в Кинешме, Суздали, Москве и Подмосковье, а также в Беларуси - Минске, Строчицах и под Раковом.

Александр Балуев очень убедителен в роли Петра Громова. Фото: личный архив

Не удивительно, что в масштабном густонаселенном персонажами сериале появились и белорусские актеры. Один из них Олег Гарбуз, он играет отца девушки на выданье, которая не может (да и не хочет особо) устоять перед заезжим красавцем Прохором Громовым. Отцу это, мягко говоря, не нравится.

- Вы так прикладываете свою экранную дочь рукой, что даже немного страшно за нее. Репетировали удар? - спросили мы у Олега Гарбуза.

- Ну что вы! Сцендвижению учат еще в институте и объясняют, как изобразить драку или удар, чтобы партнеру по кадру было не больно. Если получилось правдоподобно, то это заслуга скорее моей партнерши, а не моя. По системе Станиславского - «истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах».

Олег Гарбуз. Кадр из фильма

- Ваш герой - сибиряк с окладистой бородой. Долго гримировали вас?

- Всю сцену со мной сняли всего за один день. Это было летом, снимали в Строчицах под Минском, среди аутентичных деревянных изб. Гримировали меня часа полтора, не меньше. Густую бороду склеили из 5 - 6 кусков.

- Как вам фильм, смотрите? Прежнюю версию 1968 года смотрели? Их сейчас часто сравнивают.

- Прежнюю версию смотрел давным-давно и больше не пересматривал. А современную тем более - я не настолько тщеславный, чтобы собой любоваться. По этой причине и российские фильмы не смотрю. Многих актеров знаю в реальной жизни, снимался с ними так или иначе. Вот американские фильмы смотрю с удовольствием, я там никого не знаю - и потому верю персонажам.

Юлия Пересильд сыграла в сериале одну из главных ролей. Фото: kinoreporter.ru

О ЧЕМ ФИЛЬМ

В центре сюжета история семьи Громовых. Отец и сын, Петр и Прохор Громовы, влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву. Действия разворачиваются в конце XIX–начале XX века в Сибири. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет поручение, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь. Постепенно жажда золота и одержимость собственным величием приводят Прохора к краху.

ОНТ

"Угрюм-река"

пн.-чт. / вечер

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