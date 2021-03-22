Одна «про зайчиков», вторая посерьезнее: «Галасы ЗМеста» подготовили на «Евровидение-2021» две новые песни

Группа "Галасы ЗМеста". Фото: личный архив

Наконец-то стало все более-менее понятно с нашим участником "Евровидения-2021". Лидер группы "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков рассказал в эфире СТВ, что они отдали Белтелерадиокомпании на выбор две песни.

— Мне позвонили: «Ребята, а можете еще одну песню написать?» Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали. Какая их судьба дальше, я не знаю, но думаю, что должны. По крайней мере показать — мы ее народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни. Что-то будет до конца месяца.

Как говорит Дмитрий, одна песня «про зайчиков»:

— Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. Какая из этих появится? Они-то обе появятся в любом случае. Мы их на фоне коврика сделаем (музыканты часто снимают свои видео таким образом - Ред.), сами сыграем, но попозже. Сначала будем ждать, которую выберут.

Напомним, скандал вокруг участия Беларуси в «Евровидении-2021» грянул после того, как Белтелерадиокомпания 9 марта объявила участника от нашей страны. В этот раз выбирали без участия зрителей (это разрешено положением об отборе). Участником оказалась самодеятельная группа из Барановичей «Галасы ЗМеста», которая была создана в 2020 году и в своем творчестве сделала акцент на стебе над протестами после президентских выборов и лидерами оппозиции.

И хотя в песне «Я научу тебя», которая была заявлена на конкурс, нет прямых отсылов к политической ситуации в Беларуси, выбор не понравился многим активным слушателям. Всего за сутки они написали в соцсетях конкурса тысячи комментариев с просьбой вслушаться и разобраться в ситуации. Европейский вещательный союз 11 марта опубликовал сообщение, что «композиция в нынешнем варианте не может принимать участие в песенном конкурсе». Указанная причина – песня может подорвать репутацию творческого состязания как неполитического мероприятия.

Дмитрий Бутаков в эфире СТВ сказал на этот счет, что его песня полюбилась Европе, фаны конкурса даже пытаются ее напевать.

— Большинство хейтеров — они все где-то тут, в Беларуси или около того, образовались. На Западе нормальные, адекватные, взрослые люди абсолютно нормально воспринимают песню, даже хвалят. Вон, даже напевают. Я уже услышал, мне присылали — английскую версию пели, и дети поют, на скрипочке играют, и по радио ее крутят. Я знаю, и у нас крутят по радио, и в Украине, и во Владивостоке, и в Казахстане. Даже мне прислали из Канады.

Интересно, что против участия Белтелерадиокомпании в "Евровидении-2021" активно выступал Белорусский фонд культурной солидарности. Также подписи за это собирали в Европарламенте.

Группа "Галасы ЗМеста". Фото: Белтелерадиокомпания

Однако песню белорусские организаторы согласились поменять, тем более 13 марта во время «Минской лыжни» ситуацию прокомментировал Александр Лукашенко:

- Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос, - сказал президент.

Есть ли шанс победить у «Галасоў ЗМеста»?

Песню дисквалифицировали после того, как за сутки она набрала на YouTube более полумиллиона просмотров, а если считать с просмотрами на сайте Белтелерадиокомпании и многочисленными репостами на фан-сайтах «Евровидения», то будет и больше миллиона. Еще ни разу белорусский исполнитель, выбранный на этот конкурс, не набирал просмотры так стремительно. Правда, и столько дизлайков (то есть негативных оценок от слушателей) не получила ни одна из песен, заявленных сейчас на «Евровидение-2021».

Какое место прочили Беларуси букмекеры? Оказалось, песня «Я научу тебя» стояла почти в конце сводной таблицы - на 36 месте из 40 возможных. Букмекеры давали 1 шанс из 100, что наша страна может выиграть «Евровидение-2021».

А так уже бывало?

Ситуации, когда к песне возникают претензии из-за политики либо упоминаний брендов, не так уж и редки. В 2005 году после «оранжевой революции» украинская группа «Гринджолы» пыталась отправить песню, в которой были такие строчки: «Ющенко — так! Ющенко — так! Це наш президент! Так! Так!» Это категорически не понравилось ЕВС, и его представители потребовали убрать этот фрагмент.

А на «Евровидение-2009» Грузия подала песню We Don’t Wanna Put In, фраза однозначно читалась как «Мы не хотим Путина». Обстановка между Россией и Грузией была напряженной, а конкурс проходил в Москве. ЕВС потребовал заменить строчку, Грузия отказалась и в итоге вообще снялась с конкурса.

На «Евровидении-2012» Сан-Марино отправила песню, в которой упоминалась социальная сеть Facebook. По настоянию организаторов «Евровидения» название было заменено на безымянное The Social Network.

Кстати, и у белорусских исполнителей с верификацией текстов тоже случались проблемы: так, в песне «Чизкейк» у Тео в 2014 году придрались к фразе Google maps. В итоге ее пришлось заменить на All the maps.

В то же время в 2016 году украинка Джамала выиграла «Евровидение» с песней «1944» о репрессиях против крымских татар. Ряд российских политиков высказал возмущение посылом песни – однако ЕВС в ходе проверки не усмотрел ни политического контекста, ни нарушений правил конкурса.

СПРАВКА «КП»

«Евровидение-2021» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Для зрителей это будет выглядеть как привычное нам шоу в прямом эфире. А вот для участников будут некоторые изменения. Во-первых, все перед поездкой сдадут тест на коронавирус, во-вторых, будут сведены до минимума контакты за кулисами с представителями других стран. Зрители в зале будут вынуждены соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности, принятые при пандемии.

СЛОВО АВТОРУ

Что представляет из себя группа "Галасы ЗМеста", "Комсомолка" расспросила еще осенью у Дмитрия Бутакова:

- Я играл в КВН всю жизнь. Будучи военным, играл в команде «Эскадрон гусар», и в 1995 году мы вместе с Харьковской командой ХАИ стали чемпионами Клуба, - рассказывал лидер группы «Галасы ЗМеста». - Позже приехал в Беларусь, создал свою команду, мы объединялись, в том числе с «ЧП», вместе играли. И почти всегда выигрывали. Помните, может, что в Беларуси проводили чемпионат «черного КВН», где разрешалась любая лексика. Мы были его 11-кратными чемпионами - ни разу не проиграли. И вот это увлечение юмором и сатирой осталось со мной до сих пор.

- Политическая тематика в песнях для вас новая?

- Проект «Галасы Зместа» появился относительно недавно, около полугода назад. И то, что политическая тема стала такой востребованной, даже для нас стало неожиданностью. Хотя еще у Александра Маслякова нас учили, что существует две вещи, которые интересуют людей, - секс и политика. Все остальное пляшет вокруг них.

- А в группе есть разногласия по поводу текстов песен?

- Есть споры творческие, подчищаются какие-то слова в процессе работы. Но в целом по поводу содержания мы не спорим.

- А кто ваши коллеги по группе?

- Вторая вокалистка у нас работает в школе детским психологом. Остальные так или иначе связаны с музыкой.

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