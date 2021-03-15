«Отмена льгот по НДС будет влиять на инфляцию до следующего года»: эксперт о том, чего ждать от цен после запрета повышать их больше 0,2% в месяц

Поход в магазин с каждым месяцем становится дороже. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белстат и МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли) подсчитали: потребительские цены в феврале выросли на 1,9%, а с прошлого февраля они прибавили 8,7%. Это рекордный рост за последние пять лет.

- Повышенный рост цен обусловлен сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот, - поясняет МАРТ.

Напомним, чиновники подняли с 1 января ставки налога на добавленную стоимость на ввоз многих продуктов, лекарств, медицинских изделий и детских товаров. И хотя министр по налогам и сборам Сергей Наливайко уверял, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет», его прогнозы не оправдались.

Лекарства за февраль подорожали на 5,1%, медуслуги - на 2,5%. А цены на продукты рванули вверх куда более серьезными темпами. В лидерах по подорожанию оказались заморские фрукты - бананы и виноград. Но и белорусские овощи не намного отстали. В десятку вошли также маргарин и соль.

Топ-10 подорожавших продуктов в январе - феврале 2021 года

Бананы +34,9%

Виноград +29,4%

Свекла +25%

Свежие огурцы +23,1%

Морковь +22,8%

Картофель +21,3%

Репчатый лук +20,1%

Маргарин +17,1%

Сладкий перец +16,9%

Пищевая соль +16,2%

Если список продолжить, то в нем окажутся также многие крупы, рыба, растительное масло, сладости, мясо кур и консервы. По нескольким позициям цены снизились, в их числе - цитрусовые (-9%), помидоры (-4,2%) и жевательная резинка(-0,4%).

Но одно дело - статистика в процентах, другое - конкретные цифры на ценниках. «Комсомолка» сравнила ценники на куриное мясо в минских магазинах в начале января и в марте в магазинах сетей «Санта» и «Евроопт». Тушка курицы стала дороже всего на 4 копейки за кило (с 4,55 до 4,59 рубля за килограмм), т. е. рост меньше процента. А вот ее отдельные части поднялись в цене существенно. Например, бедро прибавило в цене 90 копеек (стоило 5,59 рубля, сейчас стоит 6,49 рубля, рост 16%), голень подрожала на 80 коп. (+14%, с 4,99 до 5,69 за кило), а окорочок стал дороже на 93 копейки (цена в январе 5,06, в марте - 5,99 рубля, это +18,4%.).

При этом цены на свинину остались практически на прежнем уровне (кстати, по данным Белстата, бескостная свинина даже подешевела на 0,2%). Так, в «Евроопте» грудинка бескостная как стоила в начале января 7,49 рубля, так и стоит сегодня. Не изменилась цена на шейную часть (12,99 рубля за кило) и на свиной фарш (7,99 рубля). Лопатка подорожала на 10 копеек - с 8,89 о 8,99 рубля. Выходит, куриное филе уже дороже, чем свиная грудинка, и всего на рубль дешевле, чем лопатка без кости.

Продавцы в магазинах поясняют: торговые надбавки на мясо птицы не изменились, а цены в магазинах выросли вслед за ценами производителей. Судя по прайс-листу одной из крупнейших белорусских птицефабрик, килограмм куриного филе она продает торговым сетям по 6,87 рубля, а окорочка - по 4,56.

- Это экономически оправданные цены, сведения мы ежемесячно подаем в МАРТ, - поясняют на одной из крупных птицефабрик. - Почему курица дорожает, а свинина - нет, можно только предполагать. Возможно, люди перестали свинину есть. Все диктует рынок.

Есть надежда, что в марте ценники изменятся не так серьезно. Напомним, с 1 марта 2021 года цены на социально значимые товары не должны повышаться больше, чем на 0,2% в месяц. В списке - 62 товара первой необходимости, в том числе и куры. Но стоит отметить, что на куриную разделку постановление Совмина не распространяется. А в программе основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год запланирована инфляция в 5%.

- Это малореально с учетом тех действий, которые предприняты властями для сдерживания цен, - прогнозирует старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Отмена льгот по НДС, которая привела к заметному росту цен на ряд товаров, будет влиять на инфляцию вплоть до следующего года. Опять же, не были предприняты меры для борьбы с инфляцией, в частности, не произошло столь ожидаемого повышения ставки рефинансирования. Мне кажется, что при самом оптимистичном сценарии годовая инфляция окажется на уровне 7 - 8%.

Эксперт считает, что в числе причин инфляции - наличие списка социально значимых продуктов.

- Те, кто попал в эти списки, поднял цены в конце февраля, а на остальные товары импортеры и торговля будут в дальнейшем повышать цены, чтобы компенсировать свои потери от продажи товаров, на которые цены повышать нельзя, - поясняет собеседник.