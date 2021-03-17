«Низкая ставка рефинансирования не гарантирует дешевые кредиты»: эксперт о том, чего ждать желающим взять деньги в кредит

Рост ставки рефинансирования мог бы привести к сдерживанию цен, но нет... Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на рекордный рост цен, ставку рефинансирования правительство решило оставить на нынешнем уровне - 7,75%. Обычно этот показатель Нацбанк пересматривает раз в три месяца, но 12 марта регулятор сообщил:

- Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне. Установленный на 2021 год график заседаний правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости, - сообщила пресс-служба Нацбанка.

Что означает сохранение ставки рефинансирования? Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает:

- Выиграли от сохранения ставки рефинансирования те, у кого ставка по кредиту привязана к ставке рефинансирования. Это хронически убыточные госпредприятия, которые получают кредиты, привязанные к ставке. Часть выплат по таким кредитам берет на себя бюджет, поскольку предприятия не в состоянии платить по долгам.

В целом рост ставки рефинансирования мог бы привести к сдерживанию цен, считает эксперт. Нынешняя ситуация приведет к тому, что цены будут расти быстрее, чем росли до повышения ставки.

- И еще один нюанс: если предприятие не убыточное и умеет зарабатывать, то ему предлагают кредитоваться на общих условиях под 20 - 25% годовых, - говорит Вадим Иосуб. - Нормальная экономика должна стимулировать тех, кто хорошо и эффективно работает.

Что касается потребительских кредитов, а также депозитов, то ситуация, по мнению эксперта, сейчас нестандартная:

- Ставка рефинансирования уже перестала быть ориентиром в этом вопросе. Она давно не менялась, но отдельные банки тем не менее подняли проценты по депозитам до 20% и выше. То же самое с потребительскими кредитами - они поднялись до тех же 20% и выше. Дальше ставки депозитов будут зависеть от того, насколько банки будут нуждаться в привлечении денег, а ставки по кредитам - от того, насколько банки будут заинтересованы давать в долг деньги. Прямой зависимости от ставки рефинансирования сейчас нету.