Больше всего безработных в Брестской области, а меньше всего в Минске: спросили Минтруда и соцзащиты о статистике обратившихся в службы занятости

Пенсионеры в статистике Минтруда не учитываются, даже если они ищут работу. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Минтруда подсчитало, что на начало марта в Беларуси было 8,3 тысячи безработных. Это на 200 человек больше, чем в январе, но на 1,9 тысячи меньше, чем год назад. Речь идет только о тех, кто стоит на учете в центрах занятости. Те, кто не регистрировался на бирже труда и ищет работу сам, в статистике не отражаются.

При этом Минтруда сообщает, что в январе - феврале 2021 года на биржу труда обратилось 17,2 тысячи человек. Две трети из них - 11,3 тысячи человек - были трудоустроены на постоянную работу, 664 человека направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда. А на учет в качестве безработных были поставлены 10,5 тысячи человек. Как так получилось, что поставлены на учет 10,5 тысячи, а в итоге на учете оказалось 8,3 тысячи?

- Мы отразили в статистике количество обратившихся в службы занятости в январе и феврале - это 10,5 тысячи человек. Но за это же время часть тех, кто стоял на учете, нашли работу, и на 1 марта количество безработных было 8,3 тысячи человек, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Минтруда.

Таким образом, уровень официальной безработицы на 1 марта составил 0,2% от экономически активного населения. За год он не изменился. Больше всего безработных сейчас в Брестской области - 1,5 тысячи человек. Для сравнения: в Минске на учете в центрах занятости состоят около 800 человек, это самый низкий по стране уровень безработицы.

При этом в Минске на одного безработного приходится больше 20 вакансий, а в Брестской области - 5,6 вакансии. Безработные и вакансии не могут найти друг друга по объективной причине - у тех, кто потерял работу, как правило, не хватает квалификации, чтобы занять предлагаемые вакансии.