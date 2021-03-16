Коронавирус в Беларуси, последние новости на вторник 16 марта 2021 года: вакцинация китайским препаратом в Беларуси, проблемы с вакциной AstraZeneca в Европе и открытие Болгарии для туристов

Белорусов начали прививать от коронавируса китайской вакциной Фото: Павел МАРТИНЧИК

Количество случаев коронавируса, выявленных за все время пандемии в Беларуси, уже превысило отметку в 303 тысячи. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава.

Тем временем за сутки в республике выявили 947 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 658 пациентов, умерли восемь человек.

Всего с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 303 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 294 143 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 103 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Китайская вакцина от COVID-19 в Беларуси

Белорусов начали прививать от коронавируса китайской вакциной. Так, 15 марта первых пациентов привили в 39-й поликлинике Минска, им ввели препарат SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated компании Sinopharm.

Как рассказал глава Минздрава Дмитрий Пиневич, около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Следующий этап – вакцинация, она началась сегодня.

Первым пациентом, кому сделали прививку от коронавируса китайским препаратом, стал профессор Михаил Петрович.

Дмитрий Пиневич также рассказал журналистам, что специалисты обсуждают вопрос локализации производства китайской вакцины в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе Индустриального парка «Великий камень».

Вакцину AstraZeneca временно перестали использовать еще несколько стран Европы

В частности, вакцинация от коронавируса препаратом компании AstraZeneca приостановлена 15 марта в Германии, Франции, Италии и Испании.

В Германии это сделано в качестве меры предосторожности. Во Франции и Италии заявили, что приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca до того момента, пока Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) не выскажет свою позицию по безопасности этого средства.

Тем временем в Испании не будут применять эту вакцину по меньшей мере 15 дней.

В самой компании заверили, что средство безопасно, а эксперты Всемирной организации здравоохранения намерены 16 марта обсудить вопрос безопасности этой вакцины.

В России создали тест, определяющий COVID-19 и заразность человека Фото: Павел МАРТИНЧИК

В России создали тест, определяющий COVID-19 и заразность человека

Разработка находится уже на стадии государственной регистрации.

Тест не только позволяет с помощью мазка выявить у человека коронавирус, но и определить степень его заразности.

В нем используется новый набор реагентов, количество вируса РНК SARS-CoV-2 можно будет определить в любых биоматериалах человека.

Болгария начнет туристический сезон с 1 мая: но пустят не всех туристов

О том, что Болгария намерена начать летний туристический сезон 2021-го года уже с 1 мая, заявила вице-премьер и министр туризма республики Марияна Николова.

Николова заявила, что открытие турсезона будет заблаговременным и власти намерены «обеспечить предсказуемость в работе туристической отрасли» в условия пандемии.

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