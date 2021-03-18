ТОП-10 удобных и практичных штучек для вашего сада и огорода, без которых вам на даче точно не обойтись

Весна в этом году ранней не будет - это уже совершенно ясно. Однако с приближением солнечных денечков - а их действительно становится все больше и больше - ожидания теплой поры годы становятся все более обоснованными.

Весну и лето ждут все, но сильнее всего - дачники: многие из них загодя, еще в феврале, посеяли рассаду. Встретить новый дачный сезон во всеоружии - задача серьезная; у многих возникает вопрос об обновлении «основных дачных фондов» - самых разных инструментов и незаменимых мелочей, которые нужны в саду и огороде.

Корреспондент «Комсомолки», который теплую весну, горячее лето и дачный сезон ждет с большим нетерпением и предвкушением, отправился в магазин Fix Price - прикупить кое-что для сада и огорода.

Оказалось, что отправился я в расположенный на проспекте Победителей магазин Fix Price далеко не один: в рабочий полдень покупателей в торговом зале было немало. Но размещались они равномерно - столпотворения нет. Отдел «Сад и огород» находится прямо у входа в торговую точку - несколько, почти под самый потолок, прилавков. Кажется, что здесь есть если не абсолютно все, что нужно садоводу-огороднику, то почти все.

Первое, что бросается в глаза - огромное количество ярких пакетиков: органическое удобрение для рассады «Биогумус», «Защита от пустоцветов» (судя по этикетке, это универсальный стимулятор плодообразования), «Янтарная кислота» (она активизирует рост растений и бутонизацию, повышает урожайность), есть стимулятор роста «Новосил»,универсальное минеральное удобрение «Рост». Цены стартуют от 40 копеек - столько, например, стоят водорастворимые удобрения. Дороже - 4 рубля - стоит жидкий и готовый к использованию биотоник для рассады: побеги рассады надо смачивать им через 7 - 10 дней с момента их появления.

Есть грунт для рассады. За пакет объемом в 10 литров просят всего 2 рубля, в специализированных магазинах такой цены не найти - товар пользуется очевидным спросом: продавцы периодически подвозят новые упаковки и заполняют прилавок. Обращаю внимание на еще один явно пользующийся популярностью товар - «Минипарник с торфяными таблетками». Он часто оказывается в корзинках покупателей.

- Ой, вы знаете, это так удобно: никакой грязи и мороки, поливаешь таблетку теплой водой, она разбухает - и все, уже можно в нее семена сажать, - говорит мне женщина, с которой мы одновременно потянулись к одному и тому же «минипарнику».

- Да, наверное, удобно, стоит 2 рубля, надо попробовать, - соглашаюсь я.

Вообще садово-дачный ассортимент в Fix Price охватывает, пожалуй, все сферы приближающейся дачной жизни. Все та же дама посоветовала мне пистолет-распылитель: его крепишь к шлангу, открывает воду и можно выбирать режим и интенсивность струи.

- Я в прошлом году такой купила, сезон попользовалась, распылитель - в целости и сохранности. Но возьму еще один сейчас: пусть будет на смену, мало ли что, - рассуждает словоохотливая дачница.

Вещь действительно неплохая, нужная. Стоит 7 рублей. Распылитель оказывается и в моей корзине.

Решаю держаться рядом со знающей толк в дачном ассортименте женщиной. И не жалею. Советы не прекращаются - радует, что все они по делу.

- Что нужно обязательно еще купить, так это укрывной материал, от перепадов температуры - первейшее дел. Материал тонкий, я им совершенно безбоязненно накрываю даже первые тонкие всходы - ничего не сломается. Проверено, а от заморозков защита надежная.

Полотно укрывного материала 6 на 1,5 метра стоит три рубля, грядок на даче несколько, беру сразу три упаковки - лишними точно не будут.

Вижу классный набор - садовая сетка и четыре колышка. В прошлом году укрывали такой клубнику - защищали урожая ягоды от птиц. Цена набора - 2 рубля. Поскольку в его необходимости и эффективности убедился сам, без долгих раздумий беру четыре штуки - хватит на весь сезон. Не прохожу мимо уникального изобретения - «Садовых перчаток с когтями». Это тоже проверено на практике во время земляных работ. Беру два комплекта - нужная и удобная штука, в огороде незаменима.

Но вообще дача - это же не только приятные хлопоты с рассадой и растениями. Это еще и о красоте, и об отдыхе. У нас - мамиными стараниями - чудесный цветник. Каждый год цветов там становится все больше (они постепенно отвоевывают площади у огорода, грозятся вплотную подступить к парнику.) Цветы - это замечательно.

Еще в прошлом году у соседей по даче я видел чудесные декоративные пластиковые заборчики. Небольшие по высоте, они делают клумбу законченным произведением флористического искусства. Вижу ровно такие же заборчики в Fix Price. Стоят - а выяснилось, что они есть разного виды, формы и высоты - от трех рублей. Естественно, заборчики оперативно перекочевали с прилавка в мою уже и без того непустую корзину.

И не только они: не смог пройти мимо фонариков на солнечных батарейках: беру сразу шесть штук с белым круглым изголовьем. Украсим ими цветник, ночью будет классная подсветка. Цветы у нас есть, в том числе и достаточно высокие, высота фонаря - 44 сантиметра. Хватит с запасом. Беру еще четыре светильника - коричневых, ромбовидной формы. Стоят 6 рублей, высота чуть меньше - 39 сантиметров.

Понимаю, что покупок становится все больше - но и взял я, в принципе, все, что было нужно. Уже направляясь к кассе, вижу - и руки сами собой тянутся - набор для барбекю: металлические лопатка, вилка, щипцы. 4 рубля. Беру набор и иду рассчитываться.

В очереди из трех человек передо мной оказывается моя добрая дачница-советчица. Корзина у нее тоже полная, но не настолько, как у меня.

- Ой, а что это у вас такое? - спрашиваю я, указывая на яркую игрушку в форме божьей коровки.

- О, это классная штука - садовый термометр. Давно такой крупный искала.

Понимаю, что мне он тоже нужен, и быстро - очередь даже ахнуть не успела - нахожу на ближайшем прилавке такой же. Стоит 4 рубля. Доля секунды - и садовый термометр в числе моих покупок. Рассчитываюсь и понимаю, что в Fix Price я еще до теплой весны пару раз загляну.