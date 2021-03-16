Может ли студент в Беларуси работать на полную ставку официально? Спросили у специалиста

Учеба в университете не является местом работы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Я учусь в университете на дневном. Из-за этого на работу меня могут взять только на неполную ставку по совместительству?

Антон.

Нет, это не так. То, что вы - студент дневного отделения, не может быть ограничением для приема на работу.

Работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем на основании заключенного трудового договора (статья 1 Трудового кодекса). Так как трудовой договор между учреждением образования и студентом не заключается, учеба в университете не является местом работы.

Поэтому студент может работать на полную ставку как основной работник. И более того, можно еще и подрабатывать по совместительству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узнали, в каком месяце выгоднее брать отпуск в 2021 году. И это не лето!

Есть месяцы, когда отдых приносит больше денег, чем работа. Мы выяснили, когда его лучше начинать, сколько планировать и кому положена компенсация [Подробнее]

Фото в кружевной пижаме, скрытые имя и фамилия, сочинение вместо таблицы: 8 главных ошибок при составлении резюме

Разбираемся, как составить резюме так, чтобы обратили внимание именно на ваше [Подробнее]

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а\я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.