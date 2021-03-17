Биатлонистка Динара Алимбекова призналась, чье внимание ее радует во время гонки

Алимбекова в очередной раз поднялась на подиум гонки Кубка мира. Фото: biathlonworld.com

На предпоследнем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место лидер женской сборной сумела-таки снова подняться на пьедестал в личных гонках.

Динара финишировала в спринте шестой, а в гонке преследования сумела подняться на серебряную ступеньку. Успех ей гарантировала точная стрельба - Алимбекова закрыла все 20 мишеней.

Это пятый подиум Динары в сезоне и третий в личных гонках. Причем ждали мы его сравнительно долго. Динара отличилась в декабрьских гонках в австрийском Хохфильцене, где одержала первую победу в личных гонках Кубка мира. Потом было долгое молчание.

- После соревнований в Австрии почувствовала некоторую усталость, но все равно продолжала тренироваться по общему плану. Наверное, не стоило это делать. Но у меня это первый сезон, в котором я бегу все гонки, не пропуская ни одной. Новые ощущения для меня. Наверное, проводить хорошие гонки и плохие тоже - это нормально, - цитирует pressball.by Алимбекову.

На чемпионате мира в Поклюке Алимбекова была далека от призовых мест.

- Я уже немного успокоилась после чемпионата и выходила здесь (в Нове-Место. - Ред.) бороться уже с какой-то легкостью, не обращала внимания на очки в зачете, была намного спокойнее. В начале сезона это было немного волнительно для меня. В каждой гонке могли происходить вещи, которые я не контролировала. Так что синяя майка (лучшей молодой гонщице. - Ред.), конечно, как-то все равно влияет на меня. Сейчас я уже более или менее привыкла к ней - и мне даже начинают нравиться эти ощущения, когда телекамеры следуют за тобой. Очень нравится чувство, когда справляешься с этим волнением.

Перед последним этапом Кубка, который начнется в Эстерсунде 19 марта, Алимбекова занимает в общем зачете 7-е место. А вся женская сборная ведет борьбу с россиянками за место в пятерке Кубка наций. Это даст возможность выставить на следующий сезон полный состав в каждой гонке (шесть человек).