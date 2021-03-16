«Стюардесса по имени Жанна» уже в пути! Владимир Пресняков даст концерт в Минске

Владимир Пресняков собирается спеть на концерте в Минске все свои лучшие хиты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кажется, совсем недавно это было – популярный российский исполнитель, муж белорусской красавицы Натальи Подольской выступал в этом же зале с юбилейным концертом к 50-летию. А ведь прошло два года – и как много изменилось за это время! Мы пережили пандемию (и все еще продолжаем в ней жить) – но постепенно возвращаемся к привычному укладу. Изрядно похудевший на изоляции шоу-бизнес потихонечку очнулся от сна.

Владимир Пресняков возвращается к нам с весенним концертом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимира Преснякова белорусские зрители обожают, и именно на него возложена миссия известить нас о начале весны. Мы услышим все его песни, которые сносили крышу поклонникам 30 лет назад, и которые вызывают самые теплые воспоминания сейчас - «Зурбаган», «Замок из дождя», «Стюардесса по имени Жанна» и более современные хиты – все это будет 17 марта на большом сольном концерте в минском Prime Hall.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Концерт Владимира Преснякова, Prime Hall, 20.00

Билеты: от 70 до 160 руб.

Тел.: (44) 502-11-11

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