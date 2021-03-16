«Референдум - в январе 2022-го, текст обновленной Конституции - не позднее 7 ноября»: Юрий Воскресенский о первом заседании Конституционной комиссии

Фото: архив КП

15 марта – в День Конституции – состоялась встреча Александра Лукашенко с членами только что образованной Конституционной комиссии. Именно они будут работать над внесением корректировок в текст Основного закона.

Александр Лукашенко напомнил, что само решение о реформировании Конституции прозвучало на недавнем VI Всебелорусском народном собрании. Хотя в обществе, в том числе от президента и других представителей власти, этот тезис звучал и раньше в связи с общественно-политической ситуацией в стране после выборов-2020.

По словам Лукашенко, для формирования норм Основного закона важна позиция людей, формирующих общественное мнение. Для этого была сформирована Конституционная комиссия.

КТО ЕСТЬ КТО

В Конституционную комиссию вошли топовые чиновники: премьер Роман Головченко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Белорусского союза женщин, первый замминистра здравоохранения Елена Богдан. Заниматься корректировкой Конституции будут ряд известных депутатов, к примеру, Игорь Марзалюк, Светлана Любецкая; а также юристы – доцент кафедры конституционного права юрфака БГУ Татьяна Масловская, заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович, бывший генпрокурор Григорий Василевич.

Помимо вполне ожидаемых лиц членами Конституционной комиссии стали Юрий Воскресенский, режиссер Александр Ефремов, паралимпиец Алексей Талай, политолог и амбудсмен Белорусского союза журналистов Александр Шпаковский, ректор Академии музыки, сенатор Екатерина Дулова.

- Все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне,- приводит слова президента его пресс-служба.

Александр Лукашенко также напомнил, что большое количество предложений по изменению Конституции поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, а также по парламентской линии и при подготовке ВНС. По его словам, главная задача комиссии – обсудить предложения по корректировкам Основного закона в СМИ и через средства электронной коммуникации.

ЗВОНОК «КП»

Политолог Юрий ВОСКРЕСЕНСКИЙ:

«Референдум - в январе 2022-го, текст обновленной Конституции - не позднее 7 ноября»

- Когда запланировано следующее заседание, какой будет периодичность?

- Еще пока ничего не определено. Меня участие в работе комиссии интересует с той точки зрения, какие аспекты, касающиеся культуры и искусства, будут прописаны и определены в Конституции, - сказал член комиссии - режиссер, худрук Театра киноактера, народный артист Беларуси Александр Ефремов.

Позвонила «Комсомолка» директору информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрию Воскресенскому – тоже участнику заседания.

- О том, как часто будет собираться комиссия, говорить еще рано. Но своеобразная дорожная карта по срокам была обозначена. Референдум состоится в январе 2022 года, он будет совмещен с местными выборами. Финальный текст обновленной Конституции будет представлен общественности не позднее 7 ноября текущего года. Это крайняя точка. Вполне вероятно, что текст может быть готов и представлен раньше - уже в начале осени. Даже если это случится 7 ноября - будет два месяца перед референдумом, чтобы в обществе состоялось обсуждение финального проекта. Сам состав Конституционной комиссии показывает, насколько детально подошла власть к ее формированию и проработке этого важного вопроса: там есть представители всех слоев общества, всех сфер.

- Какие тезисы вы бы хотели видеть отраженными в Конституции?

- Для меня самый принципиальный момент - стабильность политической системы, спокойствие в стране. В связи с этим я выступаю за предание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Это первое. Второе, я выступаю за то, чтобы по примеру одного из наших основных партеров – Китая - президента избирали не прямым голосованием, а косвенным голосованием через представителей. Так, к слову, президента выбирают в светоче демократии - в США. Мне эта система очень импонирует - она позволит избежать этого, как говорится, «вэрхала» на улицах, с которым столкнулись. Людям неокрепшим, с отсутствием какой-то прививки во время информационной войны, наверное, не всегда стоит активно напрямую участвовать в избирательной компании. Они могут участвовать - через своих представителей.

- Александр Лукашенко упоминал, что много предложений по поправкам в Конституцию поступили в рамках подготовки к ВНС. Как они будут учтены?

- Действительно, на диалоговых площадках, в органы госвласти, в Палату представителей поступило почти пятнадцать тысяч поправок. Это все надо свести к какому-то одному знаменателю, что мы и будем делать в рамках работы Конституционной комиссии. Как свести разные тезисы воедино – это, наверное, какое-то искусство. Понятно, что мы не можем учесть мнения всех людей, но должно быть учтено мнение абсолютного большинства. Я думаю, у нас это получится.

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