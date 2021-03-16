«Думала, что жировка за февраль будет потяжелее, но подорожала только уборка подъезда»: минчанка сравнила суммы за коммуналку за январь и февраль

Бывает, что цифры в жировке удивляют по-хорошему. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наталья с сыном живет в Минске в небольшой трешке. За декабрь она заплатила за коммунальные услуги 65 рублей, а за январь - 70 рублей, за февраль - 71 рубль. Сумма в январе существенно выросла из-за увеличения тарифов на услуги - подорожали холодная вода, канализация, вывоз мусора, техобслуживание, капремонт.

- Больше всего подорожал капремонт - в декабре это было 7,39 рубля, а в январе и феврале - уже 10,23 рубля, это на 2,84 рубля больше, - подсчитала Наталья. - На рубль больше я теперь плачу за освещение подъезда и газ, на 76 копеек больше - за техобслуживание, на 34 копейки - за вывоз мусора, и на 38 копеек больше - за уборку подъезда, но это в январе, в феврале эта сумма снова подросла на 7 копеек. Честно говоря, я ожидала, что жировка за февраль будет пожирнее - в новостях читала, мол, именно на этот месяц пришелся основной рост тарифов, но оказалось, что подорожала только уборка подъезда.

В декабре за услуги ЖКХ бы такой счет.

Январская жировка за ту же квартиру.

Согласно статистике, жилищно-коммунальные услуги подорожали за январь - февраль на 8,6%, причем основной рост пришелся на февраль - 8,4%. Поэтому ожидание февральских жировок с увеличенными суммами было вполне логичным. Но на самом деле, есть нюансы сбора информации для статистики, и поэтому подорожание отобразилось в данных не за январь, а за февраль.

В феврале сумма изменилась, по сравнению с январем, на 1 рубль за счет отопления, большего расхода горячей воды и уборки подъезда.

В следующий раз суммы в жировках изменятся летом - с 1 июня вырастут тарифы на горячую воду и отопление - с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал (+6,3%). Правда, отопление в летних счетах за коммуналку никак не отразится, а вот в следующем отопительном сезоне Наталья, например, заплатит за то же количество тепла в квартире больше почти на 1,80 рубля.