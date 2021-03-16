Собираются учесть опыт Китая: каким станет новый государственный орган в Беларуси, который будет регулировать IT-сектор

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16 марта прошло совещание о проектах правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.

- В некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах (нам это знакомо). Те, кто выпустил все эти процессы из-под контроля, теперь пожинают соответствующие плоды, - приводит слова президента его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что в Беларуси еще в 2017 году впервые в мире специальным декретом были созданы правовые условия для использования цифровых знаков (токенов) и криптовалют. По словам Александра Лукашенко за последние три года «кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено», при этом наработана конкретная практика и накоплен реальный опыт.

Однако сейчас становится очевидной необходимость определенных корректировок в законодательстве. Обусловлены они, главным образом,недопущением финансирования терроризма и исключением предпосылок к различного рода криминальной деятельности.

- Поэтому правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций, - сказал Александр Лукашенко.

Он также отметил, что в Беларуси фактически появилась новая эффективная отрасль экономики.

- Компании, работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли. И валютная выручка, которая поступает в страну благодаря их работе, стала значимым фактором финансовой, а значит, и ценовой устойчивости, - считает президент.

Однако еще один блок вопросов - проблемы цифрового развития страны. Как отметил президент, в этой сфере уже идет работа над комплексным указом, который позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, а также максимально учесть в построении цифрового общества опыт Китая.

- Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании, - наметил перспективы Александр Лукашенко.

По итогам совещания определено, что в республике планируется сформировать государственный орган по регулированию цифровой сферы. Как отметил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, тема эта «непростая и затянутая во времени».

По его словам, при создании единого госрегулятора IT-сектора в правительстве не хотели бы наделить данными функциями какой-либо госорган, просто изменив его название. По мнению Николая Снопкова, важно «поменять смысл и сущность, поскольку мало и недостаточно просто создать новый единый регулятор».

- Очень важно создать в каждом министерстве, в каждой области вертикаль компетенций, то есть людей, которые бы понимали, что нужно делать в цифровизации соответствующих отраслей, каким образом использовать цифровизацию для повышения производительности, - приводит слова вице-премьера БелТА.

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