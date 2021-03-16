В Украине заблокирован Вконтакте, в России - Linkedin: как работают ограничения интернета в разных странах

«Тем, кто начнет сейчас вопить, что мы зажимаем, закрываем, чуть ли не на айти опять наступаем и на финансовый рынок, хочу сказать, что речь идет о контроле», - прокомментировал Лукашенко Фото: Дарья ПУТЕЙКО

16 марта телеграм-канал «Пул Первого» анонсировал появление госоргана, который будет регулировать цифровую сферу в Беларуси.

- Готовится комплексный указ, в ближайшее время он будет доработан и подписан, который позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, - сказал Александр Лукашенко. - Создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.

Предвосхищая реакцию части белорусов, Лукашенко предупредил.

- Тем, кто начнет сейчас вопить, что мы зажимаем, закрываем, чуть ли не на айти опять наступаем и на финансовый рынок, хочу сказать, что речь идет о контроле. С одной стороны - цивилизованном контроле, а с другой стороны мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать это сегмент.

Пока не ясно, что это будет за госорган и как он будет работать, «Комсомолка» изучила, как контролируют интернет в разных странах, кто еще собирался перенять опыт Китая и что происходит в самом Китае. Кстати, согласно данным американской правозащитной организации Freedom House, каждый год Китай находится на одном последнем месте в рейтинге стран по свободе в интернете.

В России запрещены несколько оппозиционных интернет-ресурсов и блог Навального в ЖЖ

В России равняться на Китай в вопросе отношения к интернету предложили еще пять лет назад. Такое предложение внес тогдашний советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. Через пару лет замначальника Главного управления российского МВД по противодействию экстремизму Владимир Макаров сказал, что российский интернет избежит развития по китайскому сценарию, а президент Владимир Путин заявил, что в России цензуры нет.

- Свобода заканчивается там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека. То же самое касается свободы в интернете. Там должно быть разрешено все, что не запрещено законом, - сказал он.

Еще в 2014 году Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким оппозиционным интернет-СМИ: Грани.ру, Каспаров.ру, «Ежедневный журнал». Причиной назвали «призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». В списке запрещенных оказался и блог политика Алексея Навального в ЖЖ: «функционирование данной интернет-страницы нарушает положения судебного решения об избрании меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело».

В 2016 году в России заблокировали LinkedIn - крупнейшую в мире соцсеть для поиска профессиональных контактов. Причина - «несоблюдение сетью закона о переносе персональных данных россиян на территорию РФ».

В Украине все сервисы Яндекса, Вконтакте и Одноклассники будут заблокированы еще как минимум два года

Буквально в феврале 2021 года украинский суд постановил добавить в список заблокированных еще 426 сайтов. В этом числе оказался и Живой Журнал. Еще в 2017 году в Украине запретили доступ ко многим российским сайтам. На территории Украины просто так не попасть в Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс (и все сервисы вроде Яндекс.Музыка, Яндекс.Карты и другие), Mail.ru. Весной 2020 года Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил запрет на эти интернет-сервисы еще на три года. Чтобы попасть на эти ресурсы, в Украине приходится скачать приложения-VPN - технология, благодаря которой можно попасть на заблокированные сайты.

В Германии больше 10 лет назад министерство семьи запретило сайты с детской порнографией, а через пару лет, в апреле 2011 года, правительство решило отменить закон, который уже был принят.

В США запрещен доступ к WikiLeaks - рассекреченным документам на сайте международной некоммерческой организации, которая публикует секретную информацию из анонимных источников или при утечке данной информации.

В Китае предлагали создать поисковик, который будет блокировать некорректные, по мнению властей, сайты

В Китае интернет контролируют гораздо серьезнее тех стран, о которых мы писали выше. Поисковые системы фильтруют страницы по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по «чёрному списку» адресов сайтов. Китайские сайты проходят регистрацию в местном Министерстве промышленности и информационных технологий. Еще в 2006 году для жителей КНР Гугл создал поисковик на китайском языке. По условиям соглашения с китайским правительством, компания должна была блокировать доступ жителей КНР к сайтам с политически некорректным, с точки зрения китайских властей, содержанием.

В 2009 году правительство Китая предложило еще один закон. На всех новых компьютерах предлагалось установить программу, которая будет блокировать нежелательную информацию. Позже правительство сообщило, что решение было не таким, его интерпретировали неправильно. Китай не обязывал всех установить эту программу, а только советовал, а компьютеры стали продавать с деактивированной программой, при желании пользователи смогут включить её самостоятельно.

Кроме того, в Китае запрещены большинство соцсетей и мессенджеров. Только используя VPN, можно попасть в Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Тиндер, Вайбер, Пинтесест, Телеграм, Ютуб, Спотифай и многое другое. Но большинство VPN тоже заблокированы.

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