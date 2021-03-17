«Мужчина только расцветет на пророщенной пшенице, хлебе и оливках, но женщина - посинеет и попрощается с циклом»: белорусская фуд-коуч сказала, как правильно поститься

"Женский пост" должен быть изысканным и роскошным - с икрой, хоть и необязательно красной. Фото: pixabay.com.

После Прощенного воскресенья в понедельник, 15 марта, у православных начался Великий пост. Он продлиться 47 дней и закончится большим православным праздником - Пасхой.

Напомним, что пост - это не ограничения в еде и не диета, это, прежде всего, духовный рост человека. Многие говорят, что правильно постясь и участвуя в богослужениях, они испытывают особую духовную легкость и радость.

Но, оказывается, пост у женщин и мужчин может (и должен) отличаться. Прежде всего, для того, чтобы эти 47 дней ограничений не обернулись проблемами со здоровьем. В том, что есть определенные и закономерные отличия женского и мужского поста, уверена минская фуд коуч Ксения Вятская.

Во время поста брускетты с овощами могут заменять выпечку. Фото: pixabay.com.

Специалист заметила, что и до сих пор мало кто поднимает тему о необходимости поститься по-разному. Одна из основных причин в том, что христианство как раз в социальном плане революционно уравняло мужчин и женщин.

- И только в XXI веке вдруг приходит осознание, что все вещи действуют на нас по-разному: от обезболивающего до еды, - пояснила специалист по осознанному питанию и заметила. - В то время, как мужчина-постник только расцветет на пророщенной пшенице, хлебе и оливках, женщина посинеет и попрощается с циклом...

Что же нужно есть женщинам во время поста, чтобы не заработать проблемы со здоровьем?

Здесь фуд-коуч посоветовала:

- есть рыбные бульоны, рыбу и печень трески;

- употреблять сыродавленные масла: кокосовое, грецкого ореха, тыквенное;

- покупать наиболее качественные орехи и сухофрукты, а вот растительное молоко научиться готовить в домашних условиях.

- пить травяные чаи и настои из трав и специй для хорошего и «бодрого» пищеварения.

Женщинам полезны все виды проростков. Фотоколлаж: Facebook @ksenia.kava.

- Полезны женщинам все виды проростков. При приготовлении еды лучше выбирать тушение в печи или духовке. А брускеттой можно заменить выпечку: ешьте ее с овощами, авокадо, печенью рыбы и икрой. Хорошо, если икра станет вашей обыденной едой. Как? Кроме красной есть еще икра местной речной рыбы! - советует Ксения Вятская и в заключение добавляет главное правило «женского поста». - Пусть все будет в меру, но по-женски изысканно и роскошно.

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