Коронавирус в Беларуси, последние новости на среду 17 марта 2021 года: в Минздраве рассказали о ситуации с аппаратами КТ, вирусолог оценила шанс появления «белорусского» штамма, а во Франции – новая мутация

Общее количество заболевших с начала пандемии в Беларуси достигло отметки в 304 тысячи 146 человек Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За сутки в Беларуси выявлено 876 новых случаев коронавируса, выписаны из больниц 735 пациентов, а скончались девять пациентов с выявленным COVID-19.

Общее количество заболевших с начала пандемии в Беларуси достигло отметки в 304 тысячи 146 человек, выздоровели 294 тысячи 878 пациентов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 2 тысячи 112 пациентов с выявленным COVID-19.

Масочный режим нарушается в общественных местах в Минске

Тем временем главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак рассказала о нарушениях масочного режима.

– Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Минске на данный момент не превышает средних многолетних значений. Распространение коронавируса находится в фазе стабилизации после устойчивого спада, который наблюдался в январе и феврале. Стоит отметить, что в местах массового скопления людей наблюдается снижение соблюдения мер профилактики. На прошлой неделе санитарные врачи обследовали 453 объекта и выявили нарушения на 14%. Они в основном касались соблюдения масочного режима: неправильное ношение масок сотрудниками или же отсутствие у них средств индивидуальной защиты. Также не все субъекту хозяйствования добросовестно выполняют требования, которые касаются дезобработки помещений и контактных поверхностей, - отметила Ермак.

Она добавила, что по итогам проверки к административной ответственности были привлечены пять руководителей предприятий-перевозчиков, 21 руководитель в сфере торговли и еще 12 – в общепите.

В Минздраве Беларуси рассказали о ситуации с аппаратами КТ и МРТ

16 марта в Минздраве республики сообщили, сколько оборудования сейчас находится на ремонте. Этот комментарий последовал после того, как известный витебский реаниматолог Владимир Мартов, который первым в Беларуси стал честно говорить о коронавирусе, в интервью tut.by рассказал о том, что предшествовало его увольнению и стало, как он считает, главной причиной этого. Так доктор Мартов сообщил, что в БСМП в Витебске произошло ЧП, после которого погибли пациенты на ИВЛ. Он заметил, что еще после первой волны эпидемии больница вышла с изношенным (кислородным) оборудованием, вторую волну система не выдержала.

По данным Минздрава, по состоянию на 15 марта на ремонте находится 12 единиц оборудования. Это составляет 5% парка – всего в стране 260 единиц высокотехнологичного дорогостоящего оборудования. Также приводится список сломанного оборудования. Пять неисправных аппаратов КТ: в Светлогорской ЦРБ», в Минском городском онкодиспансере, в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

Три неисправных аппарата МРТ: в Гомельской областной клинической больнице, во второй ГКБ Минска, в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

Вирусолог не исключила появления «белорусского» штамма коронавируса Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вирусолог рассказала, может ли появиться «белорусский» штамм коронавируса

Елена Гасич, завлабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций, говоря о появлении новых мутаций COVID-19, не исключила, что в Беларуси может появиться и свой «белорусский» штамм коронавируса. Специалист заметила, что анализируя работу с геномами вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, медики пришли к выводам, что после длительной циркуляции сформировались «белорусские» варианты вирусов. И сделала, исходя из этого, выводы о штамме «белорусского ковида».

– Несмотря на то, что коронавирус значительно менее изменчив, чем, например, ВИЧ, высока вероятность появления «белорусского» варианта и этого возбудителя. Отслеживание этого процесса - часть нашей рутинной работы, - заключила Елена Гасич.

Новый штамм коронавируса выявили во Франции

Во французском Минздраве сообщили о случаях заболевания новым штаммом «ковида». У пациентов с подтвержденной новой мутацией COVID-19 были все признаки заболевания коронавирусом, но ПЦР-тест раз за разом был отрицательным.

Пока врачи не могут говорить ни о большей заразности, ни о повышенной опасности нового штамма коронавируса. Главное, что сейчас определяют вирусологи в отношении «французского» штамма - это его анализ и реакцию на вакцинацию и антитела.

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