«Если вы помните, как болела сломанная челюсть и плакали дети – не слушайте родных, что муж хороший». Психолог – о том, почему женщины не рассказывают о насилии в семье

Многие женщины не обращаются за помощью, надеясь, что партнер не станет поднимать руку еще раз Фото: Павел МАРТИНЧИК

Недавно в Лидском районе мужчина получил семь лет лишения свободы за покушение на убийство жены. До этого в семье были постоянные скандалы, но как рассказывала его гражданская жена милиции, до насилия не доходило. Пара живет в одной из деревень Лидского района, вместе они около 15 лет.

- Недавно он ее и кипятком облил, потом ударил ножом в грудь и сам себе вены порезал. Это еще чудо, что Наташа (имя изменено, - Ред.) жива осталась, - рассказывает односельчанка. – Они выпивали вместе. А почему она не жаловалась на него, жалела? Думала, что пару раз можно и простить.

Подробнее о том, что происходило в семье, «Лидской газете» рассказал Артем Роубо, старший помощник прокурора Лидского района. События, о которых идет речь, произошли в прошлом году.

«Она его очень сильно любит и не хочет, чтобы его посадили»

После того, как семья отпраздновала 8 марта, Наталья отказалась давать Александру (имя изменено, - Ред.), гражданскому мужу, деньги на выпивку. Он решил отомстить: подтащил к печке и вылил кипяток из чайника ей на запястье. Пытка закончилась только после того, как у чайника оторвалась ручка. Врачу в поликлинике Наталья о происхождении травмы соврала: сказала, что обожглась, снимая с плиты кастрюлю с горячей водой.

Через месяц произошел новый инцидент. К Наталье в гости зашел сын, его отчима в тот момент дома не было. Когда женщина отлучилась ненадолго, домой вернулся Александр и начал о чем-то спорить с пасынком. Потом мужчина взял топор и стал им угрожать. Сын Натальи позвонил в милицию, Александра это распалило еще больше: он взял со стола сковородку и выбросил ее содержимое на молодого человека.

Приехавшим на вызов милиционерам Наталья заявила, что писать заявление на мужа не будет: «Я к нему никаких претензий не имею». Примерно то же заявил и ее сын: он сказал, что ему жалко маму: «Она его очень сильно любит и не хочет, чтобы его посадили, к тому же я считаю его своим близким, т. е. членом своей семьи, и не хочу, чтобы в дальнейшем в семье из-за этого был раздор».

Уголовное дело все же было возбуждено. За истязание и угрозу убийством суд назначил Александру три месяца ареста. Суд состоялся 30 июня, а 8 июля, еще до того, как приговор вступил в силу, Александр совершил новое преступление. Выпив, он стал предъявлять жене претензии: мол, из-за нее отправится за решетку на три месяца. Затем мужчина схватил нож и полоснул Наталью по плечу, задел щеку. Женщина не убежала, а пошла за Александром в комнату. Он развернулся и ударил ее ножом еще раз. Через окно женщина выбралась на улицу и позвала на помощь соседок. Милиция обнаружила Александра в крови: он порезал себе запястья тем же ножом. В больницу поехали оба. У Натальи диагностировали тяжкие телесные повреждения, была задета печень.

Было возбуждено еще одно уголовное дело, но Наталья от претензий к мужу по-прежнему отказывалась, заявление на него не писала. Сказала, что простила Александра, что ей его жалко. А порез на щеке уже зажил, рубец почти не заметен.

Суд Лидского района признал Александра виновным в покушении на убийство. Его приговорили к 7 годам лишения свободы, он должен будет отбыть и 3 месяца по первому приговору. Мужчину будут принудительно лечить от алкоголизма.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Часто женщины считают, что так и нужно, в нашей культуре распространена позиция: что бы ни происходило в семье, ты виновата сама»

- Очень высокий процент населения на постсоветском пространстве – это женщины, которые сами жили в семье с насильником, отцом-алкоголиком, абьюзером, скандалистом, - говорит Наталья Олифирович, кандидат психологических наук, доцент, семейный психотерапевт. - Женщины могут быть не уверены в себе и в том, что они смогут найти другого партнера; эмоционально , финансово, психологически зависимы. Часто женщины считают, что так и нужно, в нашей культуре распространена позиция: что бы ни происходило в семье, ты виновата сама.

По мнению психолога, если после первого случая, когда муж поднял руку, женщина не отстояла себя, не позвала на помощь, не вызвала милицию – мужчина получает послание, что так можно себя вести.

- Они вовлекаются в деструктивный цикл, где за какими-то периодами относительного затишья, которые называю медовым месяцем, наступает напряжение в отношениях и очередная вспышка насилия. Нужно помнить, что жертва насилия никогда не бывает беззащитной, она может попытаться убежать, уехать, позвать на помощь. Она должна это делать тогда, когда у нее еще есть эти возможности.

В США, к примеру существует очень четкая система. Единократное насилие в семье должно фиксироваться, и даже если полицейский слышит от женщины отговорку «Ничего страшного, это я сама упала и сломала три ребра», этого мужчину все равно арестовывают, с ним проводят беседу. Если это первый раз - он либо садится в тюрьму на несколько месяцев, либо соглашается на годичную программу по профилактике домашнего насилия. Там мужчин-абьюзеров учат справляться с гневом. У нас, к сожалению, закон о домашнем насилии провисает, милиционеры не очень хотят приезжать, потому что женщины часто говорят, что ничего не случилось. Важно, чтобы изменения начинались с того, кто является жертвой.

Что может сделать женщина, пострадавшая от насилия, чтобы защитить себя

1) Если кто-то на вас поднял руку, кричит, или у вас есть финансовое насилие, ищите ресурсы для того, чтобы выйти из этой ситуации. Можно обратиться в организации, которые помогают жертвам насилия. Или попросить о помощи членов семьи – братьев, отца.

2) Если это был разовый эпизод, и вы хотите сохранить отношения, про это нужно не просто поговорить, но и пойти к психологам. В Минске есть психолог, который работает и с мужчинами-агрессорами.

3) Если же вы оцениваете своего партнера как человека с неустойчивой психикой, агрессора – бегите от него. Если вы понимаете, что ваш партнер относится к такому типу людей, и он уже прожил с такими особенностями 25-30 лет - плачьте, собирайте вещи и уходите. Есть такие люди, которые могут измениться примерно через 300 лет, но вы столько не проживете. Например, если он всю школу дрался, в детском саде дрался, драки были и в семье – с таким человеком лучше не строить отношения.

4) Не стесняйтесь говорить об этом, находить группы поддержки в интернете. Люди, которые попали в такие отношения, очень часто пребывают в иллюзиях, и, когда наступает «медовый месяц», им кажется, что все хорошо. Если два раза произошло насилие – это уже не случайность, а закономерность.

5) Не вступайте в отношения, пока вы не уверены в том, что это хороший, адекватный человек. Любые случаи потенциального насилия видны еще до того, как люди поженились. Почти не бывает такого, чтобы человек выходил замуж за прекрасного доброго принца, а он потом превратился в людоеда или чудовище. Но влюбленные люди часто не замечают этих сигналов, строя иллюзии, что все будет хорошо.

Резюмируем: опираться на себя, при малейших признаках насилия наказывать обидчика, выстраивать границы, не говорить: «Все так живут», потому что так живут не все. И, конечно, использовать ресурс государства: если вы вызываете милицию и не боитесь выносить сор из избы, просто честно говорить: да, он меня бьет. Наказывать такого человека должны в обязательном порядке. Безнаказанность ведет к усилению распущенности, его агрессии и к тому, что он будет вас продолжать бить.

- Что произойдет, когда мужчина вернется из колонии?

- Когда этот мужчина освободится, женщине нужно в обязательном порядке себя обезопасить. Самый ужасный вариант - он приходит из колонии и просто ее убивает. И такие случаи тоже есть – насильники выдерживают несколько лет, а потом мстят. Иногда самое разумное – переехать, попробовать построить другие нормальные отношения. Либо, если вы остаетесь там же, при его появлении и попытках мстить, сразу же подавать заявление в милицию и предупреждать, что вы это не оставите без внимания. Здесь очень многое зависит от того, откуда люди. В большом городе проще спрятаться, а в деревне все друг друга знают, связаны родственными или кумовскими связи, и к тому, кто хочет наказать абьюзера, приходит куча родственников и говорят: ну он же хороший. Не нужно это слушать, важно сохранить хорошую память. Если вы помните, как у вас болела сломанная челюсть, какие синяки были под глазами, как плакали и кричали ваши дети и вы больше этого не хотите - защищайте себя всеми средствами. Мы не психоаналитики в личных отношениях, мы не должны понимать, почему он такой, почему он хочет отомстить. Задача женщины, которую когда-нибудь обижали, помнить: любая жертва всегда может защищаться, есть много ресурсов, чтобы эти границы удерживать.

КСТАТИ

Куда звонить пострадавшим от домашнего насилия - Милиция: 102

- Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия: 8 (801) 100 8 801

- Общественное объединение «Радислава»: 8 017 280 28 11

- Телефон доверия круглосуточной линии экстренной психологической помощи для детей и подростков: 8 017 246 03 03.

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