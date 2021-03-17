Водители в Беларуси могут лишиться прав даже при мелком ДТП, а за езду без прав - сесть на 15 суток

Теперь в случаях незначительных ДТП многим водителям самим надо решать, стоит ли вызывать ГАИ. Но на составление европротокола тоже не у всех есть право. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новый Кодекс об административных правонарушениях, который начал действовать с 1 марта, по многим пунктам ужесточил ответственность водителей за грубые нарушения Правил дорожного движения. Изменилось и понятие «создание аварийной ситуации».

К прежней формулировке «действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменить скорость, направление движения или применить иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц» прибавили еще один момент: «...а равно повлекшие повреждение другого транспортного средства или имущества других участников дорожного движения».

Значит ли это то, что отныне даже за царапину на бампере будут наказывать как за создание аварийной ситуации с возможностью лишения прав?

- Теперь даже самое незначительное ДТП квалифицируется как нарушение соответствующего пункта ПДД с созданием аварийной обстановки, - разъясняет ГАИ. И напоминает, что за это предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых величин (145 - 580 рублей) с лишением или без лишения прав. Какое именно взыскание ждет водителя - будет решаться индивидуально, с учетом личности нарушителя, последствий, характера нарушения и других смягчающих или отягчающих обстоятельств.

Какой хвост нарушений должен тянуться за водителем, чтобы за помятый бампер у него забрали права? Пресс-служба ГАИ пообещала «Комсомолке» в ближайшее время это разъяснить. Но напомним, что сейчас у водителей есть альтернатива вызову сотрудника Госавтоинспекции на место происшествия - европротокол. Получается, если водители обошлись без вмешательства ГАИ, оформив этот документ, угроза лишения прав и штрафа от 5 до 20 базовых отпадает, даже если было за что.

- А в России могут дополнительно оштрафовать, если вы вызвали сотрудника ГИБДД на мелкое ДТП, которое можно оформить с помощью европротокола, - говорит Евгений Александрович, водитель с 30-летним стажем, работающий в России и Беларуси. - Но люди, зная это, все равно часто вызывают ГИБДД на эти мелочи. Потому что боятся: а вдруг я неправильно оценю ущерб и сумма выйдет за рамки европротокола?

Кстати, с 1 марта кое-что изменилось и для тех, кто рискует ездить за рулем, не имея водительских прав, или передает управление бесправнику. Штрафы остались прежними. Но при повторном нарушении за год помимо наказания рублем (от 20 до 50 базовых) предусмотрены еще и общественные работы от 8 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

БУДЬ В КУРСЕ!

Для составления европротокола, который будет иметь силу, есть несколько обязательных условий:

1. В аварии участвовали только два автомобиля.

2. Оба водителя трезвые, у обоих есть права и действующие страховки.

3. Ничье здоровье не пострадало.

4. Виновный признает свою вину.

5. Размер ущерба не превышает 800 евро.

А В ЭТО ВРЕМЯ

О первых лишениях водительских удостоверений на 5 лет по вступившему 1 марта в силу новому КоАП сообщила пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Выпивших водителей задержали уже 1 марта, спустя 10 суток комиссия Госавтоинспекции лишила их водительских удостоверений.

Первый инцидент произошел в одной из деревень в Гродненском районе. Экспертиза показала в крови у водителя «Митсубиси» 1,0 промилле. Второго нарушителя задержали уже в самом Гродно. Медосвидетельствование водителя показало 2,6 промилле.

Каждый заплатит штраф в 200 базовых величин и лишится прав на 5 лет.