«Не на каждом кладбище для людей стоят такие памятники». Как выглядят нелегальные кладбища домашних животных в Минске

Такие надгробья для умерших животных можно увидеть в городе и окрестностях Минска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь ставят памятники и делают оградки, не уступающие человеческим, и оставляют эпитафии. Сюда приходят ухаживать за могилками. Это фоторепортаж Святослава Зоркого с нелегальных кладбищ домашних животных в Минске – мест, где минчане хоронят настоящих друзей.

Такое мраморное надгробье можно увидеть на несанкционированном кладбище домашних животных в районе Чижовского кладбища. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несанкционированное кладбище домашних животных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь можно можно увидеть недешевые памятники и ограды. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На могилах животных можно увидеть цветы, лампадки, игрушки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так выглядит нелегальное кладбище. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане умерших собак или кошек хоронят в городе и окрестностях . Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все как у людей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несанкционированное кладбище домашних животных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На нелегальных кладбищах домашних животных чаще всего можно увидеть могилы собак и кошек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске нет официального кладбища домашних животных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Память о Лорде. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кладбище для животных в Минске не строят из-за отсутствия места. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самое большое несанкционированное кладбище для домашних животных находится в Уручье. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так обозначают место захоронений домашних питомцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тихое и укромное место для захоронений. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Могилки бывают разной степени ухоженности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так выглядит нелегальное кладбище для домашних живтоных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Место захоронений домашних животных обозначают памятниками, фотографиями и оградами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь можно увидеть таблички с именами животных и годами их жизни. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так хозяева чтят память четвероногих, пернатых и хвостатых. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хозяева умерших животных отнеслись со всей ответственностью. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, что ранее мы писали, как как похоронить домашнее животное в Минске и не нарушить закон.