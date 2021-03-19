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Минск19 марта 2021 12:58

«Не на каждом кладбище для людей стоят такие памятники». Как выглядят нелегальные кладбища домашних животных в Минске

«Прощай, наша любимая собака-улыбака», «Тимочка спит, его не будите»: что пишут на могилах котов и собак на нелегальных кладбищах домашних животных в Минске
Источник:kp.by
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Такие надгробья для умерших животных можно увидеть в городе и окрестностях Минска.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь ставят памятники и делают оградки, не уступающие человеческим, и оставляют эпитафии. Сюда приходят ухаживать за могилками. Это фоторепортаж Святослава Зоркого с нелегальных кладбищ домашних животных в Минске – мест, где минчане хоронят настоящих друзей.

Такое мраморное надгробье можно увидеть на несанкционированном кладбище домашних животных в районе Чижовского кладбища.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несанкционированное кладбище домашних животных.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь можно можно увидеть недешевые памятники и ограды.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На могилах животных можно увидеть цветы, лампадки, игрушки.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так выглядит нелегальное кладбище.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане умерших собак или кошек хоронят в городе и окрестностях .

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все как у людей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несанкционированное кладбище домашних животных.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На нелегальных кладбищах домашних животных чаще всего можно увидеть могилы собак и кошек.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске нет официального кладбища домашних животных.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Память о Лорде.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кладбище для животных в Минске не строят из-за отсутствия места.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самое большое несанкционированное кладбище для домашних животных находится в Уручье.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так обозначают место захоронений домашних питомцев.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тихое и укромное место для захоронений.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Могилки бывают разной степени ухоженности.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так выглядит нелегальное кладбище для домашних живтоных.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Место захоронений домашних животных обозначают памятниками, фотографиями и оградами

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь можно увидеть таблички с именами животных и годами их жизни.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так хозяева чтят память четвероногих, пернатых и хвостатых.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хозяева умерших животных отнеслись со всей ответственностью.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, что ранее мы писали, как как похоронить домашнее животное в Минске и не нарушить закон.

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