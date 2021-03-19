«Не на каждом кладбище для людей стоят такие памятники». Как выглядят нелегальные кладбища домашних животных в Минске

Такие надгробья для умерших животных можно увидеть в городе и окрестностях Минска.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Здесь ставят памятники и делают оградки, не уступающие человеческим, и оставляют эпитафии. Сюда приходят ухаживать за могилками. Это фоторепортаж Святослава Зоркого с нелегальных кладбищ домашних животных в Минске – мест, где минчане хоронят настоящих друзей.
Такое мраморное надгробье можно увидеть на несанкционированном кладбище домашних животных в районе Чижовского кладбища.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Несанкционированное кладбище домашних животных.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Здесь можно можно увидеть недешевые памятники и ограды.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На могилах животных можно увидеть цветы, лампадки, игрушки.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Так выглядит нелегальное кладбище.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минчане умерших собак или кошек хоронят в городе и окрестностях .
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Все как у людей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Несанкционированное кладбище домашних животных.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На нелегальных кладбищах домашних животных чаще всего можно увидеть могилы собак и кошек.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске нет официального кладбища домашних животных.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Память о Лорде.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Кладбище для животных в Минске не строят из-за отсутствия места.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Самое большое несанкционированное кладбище для домашних животных находится в Уручье.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Так обозначают место захоронений домашних питомцев.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Тихое и укромное место для захоронений.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Могилки бывают разной степени ухоженности.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Так выглядит нелегальное кладбище для домашних живтоных.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Место захоронений домашних животных обозначают памятниками, фотографиями и оградами
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Здесь можно увидеть таблички с именами животных и годами их жизни.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Так хозяева чтят память четвероногих, пернатых и хвостатых.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Хозяева умерших животных отнеслись со всей ответственностью.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Напомним, что ранее мы писали, как как похоронить домашнее животное в Минске и не нарушить закон.