«В нашу семью пришла беда - у дочки нашли рак»: 4-летней Тее из Новополоцка нужно лекарство

Тея нужна будет иммунотерапия, но лекарственный препарат стоит очень больших денег. Фото: из семейного архива

Четырехлетней Теи Павлючёнок из Новополоцка диагностировали нейробластому забрюшинного пространства.

Жизнь Теи и ее родителей резко изменилась в начале прошлого года - после того, как девочка переболела ветрянкой.

- Тея стала жаловаться на то, что у нее болят ножки. Мы с мужем забили тревогу в конце марта, когда дочка не спала всю ночь и у нее поднялась температура, - рассказывает Ирина, мама девочки. - В нашей новополоцкой поликлинике мы сдали анализы и они оказались плохими. Нас госпитализировали, назначили антибиотик, а после лечения выписали. Анализы улучшились, но все равно оставались плохими. В итоге я настояла на направлении в Витебскую областную детскую больницу.

В Витебске Тею обследовали, предварительно диагностировав артрит. Однако доктор перестраховалась и прежде, чем колоть гормон, взяла костный мозг на анализ. Результаты были неоднозначными и с диагнозом "острый лейкоз под вопросом" 11 июня Тею госпитализировали в РНПЦ Детский онкологии, гемотологии и иммунологии в Боровлянах.

- Там нам сообщили, что у дочки нейробластома забрюшинного пространства, 4 стадия, есть метастазы... Я предчувствовала что-то нехорошее. У меня были плохие сновидения. Снилась могила дочки с ее фотографией, - с дрожью в голосе вспоминает Ирина.

В июне прошлого года у Теи началось длительное лечение: шесть блоков химиотерапии дали положительную динамику. Так, кости и костный мозг очистились, метастазы ушли, опухоль уменьшилась более чем в 4 раза, после чего ее удалили. Еще через две недели после операции девочке провели дополнительный блок химиотерапии.

- После МIBG-терапии (терапия радиоактивным йодом) в Москве Теюше проведут две аутотрансплантации костного мозга и начнется

иммунотерапия антителами, чтобы не случился рецидив. Однако для иммунотерапии нам нужно приобрести дорогостоящий лекарственный препарат Dinutuximab beta (Карзиба). Часть флаконов этого лекарства нам предоставил онкоцентр, а часть - благотворительный фонд "Шанс", - объясняет Ирина. - На данный момент у нас ведется сбор на 7 флаконов препарата. Сумма сбора составляет 94 570 евро. Сейчас нам осталось собрать 48 тысяч 995 евро (на 17 марта). По подсчетам медиков препарат нам необходим на начало августа. Однако его надо будет еще закупить, а сумма огромная. Нам не обойтись без помощи людей.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 214 Беларусбанка - г.Новополоцк, ул.Дружбы, 4; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X.

Белорусские рубли: транзитный счёт BY27AKBB38193821000300000000 на благотворительный счёт BY83 AKBB 3134 0000 0031 0007 0000 в центре банковских услуг 214/Операционная служба, бессрочный.

Доллары: транзитный счёт BY27AKBB38193821000300000000 на благотворительный счёт BY27 AKBB 3134 1000 0018 1007 0000 в центре банковских услуг 214/Операционная служба, бессрочный.

Назначение платежа: сбор средств Павлючёнком Александром Александровичем на лечение дочери Павлючёнок Теи Александровны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 298-98-99

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка: 4255190126093452.

Срок действия: до 07/23.

Контакты:

Ирина, мама Теи: (8029) 514-99-00.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Пишите ведущей рубрики Дарье Ломоновской по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».