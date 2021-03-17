Жена лучшего белорусского хоккеиста: "Одеваюсь "как нищая", допустим. А в этом есть что-то постыдное?"

Дарья и Егор в США. Фото: Инстаграм

22-летний Егор Шарангович выступает за клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз». Это титулованная команда сейчас далека от своих прежних высот – «дьяволы» пока занимают 27 место, а в чемпионате выступает 31 команда.

Но для белорусского хоккея сам факт выступления Шаранговича в сильнейшей лиге мира уже успех. Тем более, Егор в «Нью-Джерси» в центре внимания. В 24 матчах он набрал 10 очков (6+4), неплохо для новичка.

В США он живет вместе с женой Дарьей, которая активна в Инстаграм. Любит она делиться и фото с мужем. На одном из последних снимков, где они целуются, она написала:

«У меня были представления о том, каким может быть муж, но ты разрушил эти представления и заменил их реальностью, превосходящей мои самые смелые мечты».

Она представляет себя как тренера по питанию и IT-менеджера. Среди ее советов есть и такие:

«Изи-рецепт: как начать тренироваться. Берешь тренера — 1 шт. Платишь ему — 2 шт. назначаешь тренировки на утро, чтоб закрепить навык ранних подъемов. Вангую: «Тренер — это дорого, у меня нет денег». Коврик дома в помощь. И вопрос — почему вам выгодно до сих пор не находить денег на свои желания? Что вы прикрываете этой отмазкой?».

Жена Шаранговича дает советы, как быть стройной. Фото: Инстаграм

На днях резонанс получил ее ответ пользователю Инстаграм, написавшему, что девушка плохо одевается, сообщает pressball.by:

«Я за жизнь выработала иммунитет к негативным высказываниям в мою сторону, коих было очень много (возможно, как-то не так себя веду, раз вызываю такой общественный диссонанс). Обычно не реагирую на подобное, но захотелось поинтересоваться… Вы уроки, как считать чужие деньги, у Дудя брали? А еще меня восхищает, как некоторые люди искусно владеют тайм-менеджментом: хватает времени и на свою жизнь, и еще на анализ чужой! Все равно одеваюсь "как нищая", допустим. А в этом есть что-то постыдное? Если бы вы сказали, что я, допустим, веду себя как быдло, тогда я бы задумалась… И последний вопрос. Разве одежда - это показатель достатка? Лично для меня нет. Деньги могут дать возможность существовать комфортно, есть вкусно, спать крепко, жить здорово. Но кому это сейчас интересно? Ведь важнее на каждой вещи иметь известный лейбл, ведь важнее казаться, а не быть».

Вы сами можете оценить стиль Дарьи. Фото: Инстаграм

И еще о Егоре.

«Егор начал ходить ко мне на фитнес-тренировки - и мы поженились. На самом деле, он не подкатывал ко мне, да и я не была заинтересована от слова совсем. Но его идеальная техника выполнения упражнений, спокойствие, умиротворенность, вежливость, мужественность, обходительность в сочетании с идеальным чувством юмора, вредным характером, чувственностью и нежностью меня сразили наповал. Не понимаю до сих пор, как в нем могут две такие разные личности сочетаться: на льду такой жесткий, а дома кот».